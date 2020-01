EXO: Lay arrasa con las premiaciones de año nuevo en China

El popular integrante de EXO, Lay, fue la estrella de las premiaciones de fin de año realizadas en China, en las que se llevó a casa ocho premios por sus actividades en solitario en el país asiático.

Para celebrar sus grandes éxitos, Lay fue nominado en distintas categorías para cuatro importantes ceremonias que se llevaron a cabo durante el último mes en su país natal.

Los primeros tres premios se los entregaron durante los 2019 TenCent Music Entertainment Awards, que se celebró en Macao el pasado 08 de diciembre. Lay asistió a la ceremonia para recibir los galardones por “Top Singer” (Mejor Cantante), “Best Selling Digital Album” (Álbum Digital más vendido) – por su éxito “Namanana”- y “Most Popular Male Singer” (Cantante masculino más popular).

El cantante también brilló en la ceremonia de los 2019 Weibo Awards, celebrados en Beijing el 11 de enero de este año y organizados por el servicio de redes sociales más grande en China, Weibo. Lay fue el ganador en dos prestigiosas categorías: “Producer of the Year” (Productor del año) y “Male God of the Year” (Dios Masculino del Año), este último como premio a su popularidad.

En los 2019 Byte Dance Awards, el integrante de EXO fue galardonado en la categoría “Star of the Year” (Estrella del Año), y se presentó en el evento con la canción “Namanana”, para los más de 5 mil asistentes, quienes disfrutaron del show gracias a las increíbles habilidades en canto y baile que demostró el artista.

La ceremonia se basó en las personalidades más populares y el contenido compartido dentro de la plataforma de Byte Dance.

El intérprete de “Sheep” también fue premiado en las categorías de “Asia’s All-Rounded Artist” (categoría a la popularidad) y “Producer of the Year” (Productor del Año), durante la premiación de los 2019 iQiyi All-Star Carnival, que se llevó a cabo el 06 de diciembre.

Con un total de ocho premios, el denominado “Rey de China” se posiciona como uno de los artistas más exitosos y populares del país durante el último año.

Los reconocimientos fueron compartidos por la cuenta oficial de EXO en Twitter, grupo coreano al que Lay pertenece, y se suma a la lista de premios que el artista ha acumulado a lo largo de los años por éxitos como “Sheep”, “Namanana” o el más reciente “Honey”.

Hace tres semanas, el artista regresó con un nuevo video en su canal de Youtube. La canción, titulada “外婆”, fue interpretada por Lay después del fallecimiento de su abuela, a quién el cantante apreciaba profundamente.