Los 10 mejores doramas para ver en Netflix que no puedes dejar pasar

¿Sigues buscando y no encuentras algo novedoso? El catálogo de la plataforma de Netflix te sorprenderá con producciones de series coreanas para disfrutar un fin de semana agradable con tus amigos, seres queridos o simplemente tú.

Si todavía no conoces las variadas opciones que te presenta el servicio de streaming, aquí te presentamos algunos doramas que te harán volver a creer en el amor, reír como nunca y suspirar por los personajes de las series. A través de esta nota, sumérgete en el mundo de Corea del Sur y sus nuevas kdramas que marcan a cientos de fanáticas.

Prepara tu asiento y disfruta de una tarde agradable con las series coreanas divertidas, dramáticas, amorosas y más. Entérate de las últimas novedades y conoce la historia detrás de cada dorama.

Love Alarm

Uno de los doramas que anunció Netflix a inicios del año, Love Alarm se caracteriza por mostrarnos cómo las personas intentan encontrar su ‘match’ a través de una alerta de celular que te indica que a 10 metros de ti, existe una persona a quién le gustas.

Esta serie coreana tiene como ejes a tres personajes Kim Jo-jo, Hwang Sun-oh y Lee Hee-young, quienes se verán envueltos en un triángulo amoroso a causa de la aplicación. Una comedia liviana y con muchos problemas.

Strong Woman Do BongSoon

Una de las series coreanas más entrañables es “Strong Woman Do BongSoon” o “La poderosa mujer, Do BongSoon” que nos narra la historia de Do Bong Soon como guardaespaldas de un CEO de una compañia de juegos.

La trama tiene mucha comedia por parte de ambos personajes y también, escenas románticas al verse envueltos en algunos sucesos inesperados en su vecindario.

My first first love

Con dos temporadas, 'My first first love’ nos trae una historia de enredos amorosos, muchas risas y tensión entre los personajes. La historia comienza con el amor de pequeños de ambos protagonistas para trasladarse a su relación de jóvenes.

Ambos ( Yun Tae-o y Han Song-Yi) tienen sentimientos mutuos; sin embargo, nadie se declara. Cuando Song Yi tiene que mudarse a casa de su mejor amigo empiezan los problemas porque se enamora de su otro amigo Seo Do-hyeon, despertando los celos de Tae-o.

Good Morning Call

Una de los dramas más reconocidos es Good Morning Call, donde nos narra la historia de una estudiante que tiene que vivir sola por cuestiones de traslado. En su primer día en la universidad conocerá a Hisashi Uehara, el más popular y su futuro compañero de apartamento.

Con muchos enredos y dramas, ambos tienen que aprender a vivir juntos, pero ¿qué sucederá entre los dos? Basado en el manga del mismo nombre, su trama suele ser muy buena para muchos fanáticos.

This is my love

Una serie romántica que tiene como eje el amor de la infancia y que gracias al destino, vuelven a encontrarse. Sin embargo, antes de eso, el personaje principal pasará buscando a esa chica extrovertida y divertida llamada Park Hyun-soo.

Con una temporada de 16 episodios, esta serie coreana promete mucho romanticismo y preguntarnos: ¿Hasta dónde irías para buscar al amor de tu vida?

Meteor Garden

Inspirada en el dorama ‘Boys over Flowers’. Meteor Garden nos sumerge en el mundo de Shan Tsai, quien logra ingresar a una de las escuelas más prestigiosas de Taiwán.

Frente a la discriminación por otros estudiantes, uno de sus compañeros más populares en todo el colegio la ayuda y ahí empiezan miles de problemas. Amor, diversión, drama y más en esta serie coreana con varios capítulos.

Romance is a bonus book

Con un drama puro entre los personajes, Romance is a bonus book describe la historia de enredos amorosos entre los mejores amigos, sin embargo, ambientado en un entorno laboral entre un editor famoso y una joven redactora desesperada por empleo.

White Nights

Si busca un dorama menos romántico y centrado en la ambición, White Nights es perfecto para ti. Con una historia de venganza contra su padre, Seo Yi-Kyung buscará la forma de llevar a cabo su malvado plan sin importarle dejar atrás el amor de sus hijos.

One More Time

Los fanáticos del grupo de kpop Infinite amarán esta serie coreana por el protagonista: Myung-soo Kim. Este dorama presenta la mezcla entre música y amor, donde nos narra la historia de Yu-tan y su novia.

El protagonista tiene una habilidad especial: puede revivir el mismo día y conoce el futuro. Una serie corta de ocho capítulos para verla en una tarde de descanso.

Hello, my twenties!

¿Te gustan las historias de chicas? Pues, la última recomendada es Hello, my twenties! que nos sitúa en la trama de una confraternidad llamada “Belle Époque”, donde un grupo de universitarias aprenden a vivir entre ellas.

Enredos, discusiones, risas y sueños distintos alberga esta serie que nos muestra las crisis de la juventud actual en Corea del Sur. Este dorama tiene dos temporadas, así que no te lo pierdas.