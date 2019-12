BTS: ARMY pide boicot contra televisora JTBC por informe tendencioso

El fandom de BTS, ARMY, viene haciendo sentir su indignación en Twitter a causa del informe emitido en el noticiero “News Room”, de la cadena JTBC.

El mencionado reportaje señalaba que existiría un conflicto entre los integrantes de BTS, sus padres y la agencia que maneja a la agrupación Big Hit Entertainment, y que podría llevar a una demanda contra esta última.

Según el informe –emitido el 9 de diciembre- los integrantes de BTS habrían solicitado la asesoría legal de un bufete de abogados, así como una revisión de los ingresos y distribución de las ganancias.

No obstante, a las pocas horas de la emisión del programa, la agencia de BTS publicó un extenso comunicado desmintiendo punto por punto lo señalado en el informe de “News Room”.

En su comunicado, Big Hit se pregunta cuáles son las verdaderas motivaciones de los reporteros que realizaron el informe (Choi Soo Yeon y Lee Ho Jin) para publicar información tendenciosa y falsa.

En ese contexto ARMY se ha unido exigiendo una explicación y una disculpa formal de parte de JTBC.

Asimismo, en Twitter se viene posicionando como tendencia tres tres hashtags en inglés referentes al tema: #JTBC_IssueAFormalApology, JTBC_NewsRoom_Apologize y #BoycottJTBC.

ARMY exige disculpas a JTBC a través de Twitter

Otro pedido del ARMY es que BTS no asista a la premiación de los Golden Disk Awards, gala promovida y retransmitidas por JTBC, JTBC2 y JTBC4.

La 34 edición de los Golden Disk Awards se llevará a cabo el 4 y 5 de enero del 2020, y en la line-up figura BTS, junto a TWICE y SEVENTEEN.

Asimismo, el grupo K-pop se encuentra nominado en las tres principales categorías: Best Album por Map of the Soul: Persona, Best Digital Song por Boy With Luv y Most Popular Artist.