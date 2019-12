Familia del actor Cha In Ha se niega a realizar autopsia

El 4 de diciembre la policía de Seúl emitió un comunicado oficial anunciando que por pedido expreso de la familia del actor coreano Cha In Ha, no se realizará ninguna autopsia al cuerpo.

De igual forma, en la declaración las autoridades hacen constar que no pueden determinar la causa exacta de la muerte del artista de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado por su gerente la noche del 3 de diciembre.

"No conocemos la información exacta y detallada sobre la muerte de Cha In Ha. No realizaremos autopsias según los deseos de su familia”.

De igual forma, el informe policial indica que en la vivienda del actor no se encontró ningún elemento que pudiera esclarecer los motivos de su muerte.

“No se descubrió ningún testamento o mensaje final en su casa. No tenemos ninguna información para dar sobre su causa de muerte".

Por su parte, la agencia que representaba al actor coreano, Fantagio Entertainment, publicó un comunicado sobre los servicios fúnebres.

“Según los deseos de la familia, el funeral se llevará a cabo en privado y en silencio", señala la agencia al tiempo que reitera su pedido para evitar que se difundan informaciones falsas o comentarios maliciosos sobre las causas de la muerte de Cha In Ha.

Cha In Ha interpretaba al hermano de la protagonista en el dorama “Love with Flaws”.

Lee Tae Hwan envía mensaje a Cha In Ha

Uno de los primeros en pronunciarse tras la repentina muerte del actor de “Love With Flaws”, fue su compañero en Fantagio Entertainment, Lee Tae Hwan, quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicar una canción a la memoria del artista.

Lee Tae Hwan compañero de Cha In Ha en Fantagio Entertainment le dedicó una canción en Instagram.

Lee Tae Hwan compartió una captura de pantalla de la canción que escuchaba en ese momento: Going Home de Kim Yuna.

Acompañando la imagen resaltó un verso que resumiría los deseos para Cha In Ha.

“Ahora, suelta todas tus cargas y espero que estés feliz. Realmente espero eso".