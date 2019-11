Kim Woo Bin se encontrará con sus fans después de dos años

El actor coreano Kim Woo Bin tendrá un emotivo reencuentro con sus fans después de haberse alejado durante más de dos años de los escenarios mientras recibía tratamiento contra el cáncer.

El 27 de noviembre su agencia Sidus HQ publicó una imagen anunciando el fanmeeting del artista de 30 años, el cual se realizará a las 5 p.m. KST del 8 de diciembre en el Teatro SMTOWN en Seúl, Corea del Sur.

Cartel oficial del fanmeeting de Kim Woo Bin.

El ansiado evento denominado “Thank You” se realizará como una muestra de agradecimiento a todos los admiradores que mostraron su amor y apoyo mientras el recordado villano Choi Young Do de“The Heirs” (dorama en el que trabajó junto a Lee Minho y Park Shin Hye) trataba de recuperarse de la terrible enfermedad.

Kim Woo Bin interpretó a Choi Young Do en el dorama "The Heirs" (2013) junto a Lee Minho y Park Shin Hye.

Como se recuerda, el 24 de mayo del 2017 la Sidus HQ comunicó que el también modelo había sido diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, por lo que pausaba todas sus actividades y se retiraba de los escenarios para concentrarse en su tratamiento y recuperación.

Durante todo ese tiempo hizo muy pocas apariciones en público: fue visto recibiendo el año nuevo en Australia junto a su novia, la actriz Shin Min Ah, y fue captado en algunas oportunidades en el hospital.

Sin embargo, no es sino hasta 2019 que aparece en un evento público oficial cuando se presentó como anfitrión de los 40th Blue Dragon Film Awards, celebrado el pasado 21 de noviembre en el Paradise City de Incheon, en Corea del Sur.

Tras su emocionante regreso, muchas fans se encuentran a la espera del reinicio oficial de su agenda de actividades.