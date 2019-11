Goo Hye Sun y sus publicaciones más polémicas en Instagram

A finales de octubre del 2017, la actriz coreana Goo Hye Sun –famosa por su papel de Geum Jandi en el kdrama de KBS “Boys Over Flowers”- aperturó su cuenta de Instagram. Su primer seguidor fue Ahn Jae Hyun.

Un año después, el 9 de noviembre del 2018, el actor le enviaba a través de la red social, un cariñoso saludo por su cumpleaños. Ella respondió compartiendo fotografías de la rosas y la canasta de dulces que él le dio.

Octubre del 2017. Primer selfie de Goo Hye Sun tras abrir su cuenta de Instagram.

Ahora, Goo Hye Sun cumple un año más de vida, ya no hay selfies con Ahn Jae Hyun y sus publicaciones en Instagram se llenaron de resentimiento por el fracaso de su matrimonio.

9 de noviembre del 2019. Goo Hye Sun publica los regalos que Ahn Jae Hyun le hizo por su cumpleaños.

“La única forma de expresar mi frustración es a través de las redes sociales”, declaró la actriz a modo de respuesta por las críticas que recibió al hacer pública la crisis de su matrimonio en múltiples publicaciones de Instagram, casi todas ellas eliminadas a las pocas horas.

El primero de estos catárticos post se produjo el 17 de agosto, cuando Goo Hye Sun ponía en conocimiento de sus 1.4 millones de seguidores que su esposo Ahn Jae Hyun, le había solicitado el divorcio. La imagen que acompañaba el anuncio era una hoja de papel con las palabras "Te amo, Ku Hye Sun. Te quiero, Ku Hye Sun”.

17 de agosto del 2019. Goo Hye Sun compartió una hoja escrita por Ahn Jae-hyun, en la que se puede leer "Te amo, Ku Hye Sun. Te quiero, Ku Hye Sun".

Luego de ello, la actriz del dorama “Blood” publicó conversaciones de texto con Ahn Jae Hyun y el CEO de la agencia que los representaba HB Entertainment.

En medio de este conflicto la actriz publicitada en su cuenta su nuevo libro de ensayos “I Am Your Pet”. Esto hizo sospechar a sus seguidores de que solo estaba tratando de llamar la atención.

PUEDES VER: Ahn Jae Hyun y Oh Yeon Seo desatan controversia con nuevo dorama

Un nuevo post –realizado el 3 de septiembre- volvió a polarizar a sus fans. Esta vez era un selfie desde el hospital. La actriz aseguró que estaba intervenida para tratarse de un problema de pólipos. Dos semanas después volvió a publicar otra foto suya con una cánula introvenosa, anunciando que seguía internada.

“Me extirparon pólipos y actualmente estoy hospitalizada”, escribió Goo Hye Sun el pasado 30 de agosto del 2019.

No faltaron los mensajes de usuarios que aseguraban por experiencia propia que los tratamientos por pólipos no podían ser tan extensos. Goo Hye Sun eliminó la publicación no sin antes dar a conocer que había sido dada de alta.

Goo Hye Sun publicó esta fotografía desde el hospital, el 18/9. [FOTO: Instagram]

A finales de setiembre, la actriz causó preocupación al compartir la letra y el track de su nuevo tema “Must I Die” (Quiero morir). Sus seguidores temerosos por que la actriz intente atentar a su vida le dejan mensajes de apoyo.

El 11 de octubre, la actriz de “Angel Eyes” nuevamente hace una publicación polémica. Una foto que supuestamente probaría la infidelidad de Ahn Jae Hyun. La imagen de una persona con una bata de hotel. El portal Dispatch investigó la fotografía. Pertenecía al 2012, varios años antes de que la pareja se conociera.

La actriz parece escucharlos y en una entrevista a la revista ‘Women’s Sense’ declara que “ya no ama a Ahn Jae Hyun”.

Goo Hye Sun aparece por primera vez en la portada de la revista ‘Women’s Sense’ del 2019.

Las últimas publicaciones de octubre y los primeros días de noviembre, muestran a Ku Hye Sun disfrutando del campo en la casa de sus padres, mientras celebran el cumpleaños de su sobrino.

Los fans se vuelven a molestar con ella porque publica fotografías exponiendo los rostros de sus padres, quienes son personas no públicas. Goo Hye Sun las elimina y hace una nueva revelación: se le está cayendo el cabello.

La publicación del 8 de noviembre, muestra a la actriz en una sesión de peinado que cubre con un flequillo su frente cada vez más amplia.

Finalmente, su último post (del 9 de noviembre) es un saludo que recibe del portal Naver deseándole un feliz cumpleaños.

El portal Naver saludó a la actriz Goo Hye Sun por su cumpleaños. Imagen publicada por la actriz el 9 de noviembre del 2019, en su cuenta de Instagram.

.