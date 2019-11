BTS conmueve a sus fans con la nueva versión de ‘Make it Right’

Los chicos de BTS sorprendieron a sus fans al presentar la versión remix acústica del popular tema ‘Make it Right’ que interpretan junto a Lauv.

Escucha un fragmento de la canción aquí:

Esta reciente presentación del popular tema regresa a los sonidos de su versión original. Las voces de los artistas de K-pop y el sentimiento nostálgico que trasmite han conmovido y sorprendido a todas sus fan, puesto que no se había confirmado un nuevo trabajo de la boyband.

Portada de versión acústica de 'Make It Right' feat. Lauv.

Conoce más sobre ‘Make It Right’

La primera versión de ‘Make It Right’ fue lanzada digitalmente el 12 de abril de este año como parte del EP Map of the Soul: Persona y fue promocionada por primera vez el 19 de ese mismo mes en el programa de música M Countdown.

Posteriormente, el 18 de octubre fue lanzada la versión remix que contó con la participación del cantante estadounidense Lauv.

PUEDES VER: CL decide no renovar contrato con YG Entertainment

El video musical de esta colaboración mostraba imágenes de los cantantes en su gira Love Yourself: Speak Yourself y, en paralelo, la historia de un niño perdido que es encontrado y cuidado por un niña, un claro reflejo de lo que ARMY significa para BTS. Además, la letra refleja los sentimientos de gratitud de la boyband por todo el cariño y el apoyo que les han brindado sus fans durante toda su carrera musical.

Por si no fuese poco, el 1 de noviembre ARMY fue sorprendida con una versión EDM de esta colaboración.

¿Cómo nació la colaboración entre BTS y Lauv?

Artistas se conocieron durante concierto de BTS en Reino Unido.

El 16 de octubre Lauv publicó un fotomontaje que hizo en donde aparecía junto a la banda. Él escribió: “¿Lo hice bien?”, a lo que BTS respondió: “Tú todo lo haces bien”. Desde ese momento ARMY comenzó a especular sobre un posible trabajo conjunto entre los artistas.

Estas sospechas fueron confirmadas por Lauv cuando compartió la portada de lo que sería el remix de ‘Make It Right’ de BTS y en la que él participaba.

En una entrevista RM, líder de la boy band, señaló que todo nació de manera espontánea, pues sostuvieron una reunión en el estadio Wembley, al que Lauv asistió para presenciar uno de los conciertos de BTS.