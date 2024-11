'Terrifier 4' traerá de regreso a Art más sangriento y violento que nunca: ¿El final definitivo?

Los fanáticos de Art, el payaso asesino, están de enhorabuena. 'Terrifier 4' ha sido confirmada por el director Damien Leone, tras el exitoso estreno de la tercera entrega que ha superado las expectativas de taquilla y los límites del terror extremo. De esta manera, la terrorífica franquicia cinematográfica ha demostrado que hay un mercado sólido para el cine de terror extremo y de bajo presupuesto pese a contar con un público más limitado debido a las restricciones de edad por su contenido violento.

La confirmación de 'Terrifier 4' ha suscitado interrogantes sobre hasta dónde podrá llegar la violencia gráfica en la próxima entrega. Damien Leone, quien también ha escrito cada película de la saga, se ha comprometido a superar las expectativas de los fans más exigentes, señalando que explorará nuevas posibilidades para evitar el estancamiento y generar más náuseas que nunca.

Aunque Leone no ha revelado detalles específicos sobre la trama, el creador ha destacado reiteradamente que su objetivo no es solo impactar por el gore sino también contar una historia que mantenga a la audiencia en una experiencia emocional intensa.

El futuro de la franquicia 'Terrifier' está asegurado

En conversación con Coming Soon, el cineasta Damien Leone contó que ni siquiera era su intención anunciar 'Terrifier 4' cuando confirmó más entregas: "En el Fantastic Fest, estábamos haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Entonces te preguntan si habrá más... Dije: 'Bueno, por supuesto que habrá más. ¿Cómo iba a dejar la saga ahí? Y al día siguiente empezaron a aparecer las noticias"

Asimismo, reveló que ya sabía cuál era el final de 'Terrifier' cuando estaba escribiendo la segunda parte, por lo que solo queda atar todos los cabos sueltos y darles a los fans del gore más de lo que pedían. "Abrimos la puerta a lo sobrenatural, así que siempre podré encontrar la forma de traer de vuelta a Art si quisiese, pero quiero tener una saga sólida con su principio, nudo y final. Y de este modo podrías marcharte satisfecho cuando veas la última película", explicó.

En sus palabras, no quiere simplemente perderse y deambular tratando de poner parches sobre todo lo ocurrido anteriormente sin que tenga mucho sentido. "No, no quiero caer en la trampa que le pasa a muchas franquicias", enfatizó sobre el futuro de la franquicia.

'Terrifier 4' será más endemoniada que sus predecesoras

A los fanáticos de 'Terrifier' solo les queda esperar novedades sobre la cuarta entrega. Mientras tanto se están preguntando si la violencia puede ir aún más lejos sin saturar la narrativa. Aunque si algo ha quedado claro, es que Leone no teme llevar a Art el payaso al límite consolidándolo como un ícono inquebrantable del terror moderno.

Al respecto, el director Damien Leone se limitó a decir que en algunos aspectos será la entrega más experimental de todas, por lo que no podía profundizar mucho en ella. Pero aseguró que ocurrirán eventos impensados y que incluso podría tener al infierno como escenario: "Sin duda, será un enfrentamiento épico, un final épico para esta saga de Art".