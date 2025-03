Juan José Campanella: “Las plataformas han lastimado al cine”

Ganador del Óscar a mejor película extranjera, ha decidido no hacer cine. Foto: difusión

Ganador del Óscar a mejor película extranjera, ha decidido no hacer cine. Foto: difusión

El director argentino Juan José Campanella, ganador del Óscar a mejor película extranjera, ha decidido no hacer cine. Está inmerso en la televisión y el teatro y, luego de dirigir el capítulo 500 de ‘La ley y el orden: UVE’ dirigió ‘Lime Chaser’ (mañana 9 p.m. en Universal). El cineasta reside en Estados Unidos y opina que la huelga de guionistas va más allá de una “actualización” de sueldos por la inflación. “Antes se cobraba por cada venta del programa, ahora como no se venden sino que están ahí siempre, las plataformas reciben 10 millones de suscriptores nuevos de los cuales no se reparte nada. Es una negociación dura y muy importante para todo el futuro de la industria”, nos dice por Zoom.

— En este capítulo de la serie, una mujer exige celeridad a la Policía y les dice: “pago mis impuestos”. ¿El papel de la víctima fue cambiando?

— Claro. La serie empezó como lo típico, donde se ve el procedimiento policial, hay un delito y se busca al criminal. Pero fue cambiando y fue variando su foco, de encontrar al criminal a las repercusiones en la víctima. Este capítulo tiene dos cosas, habla de una trampa nueva que se está haciendo mucho, lamentablemente, pero el papel de la víctima es importante. Es una de las cosas que hace que la serie sea tan longeva, nunca cambia su naturaleza, pero cambia sus detalles.

— Cuando ganó el Óscar, a las cintas nominadas solo podíamos verlas en el cine. ¿Qué opina de los cambios?

— ¡Es una desgracia para mí! Yo soy fan de las plataformas en cuanto a televisión, pero han lastimado al cine, indudablemente. Son un jugador inevitable que ha llegado para quedarse, supongo, ya los cambios son tan rápidos que yo ya no hago futurología (sonríe). Espero que se den cuenta que no tienen que matar al cine y darle dos semanas en las salas y después pasarlas por televisión, porque eso no es cine, es televisión.

— Mencionaba La teta asustada. Ese año fueron dos películas latinas en los Óscar. ¿Cuál es la realidad actual del cine latino?

— Es una gran película y una gran directora, Claudia Llosa. Las plataformas han hecho algo por lo cual yo venía abogando hace años, fui presidente de la Academia de Cine de Argentina –esto da para más minutos de charla ¡eh! (sonríe)– y estoy desesperado. Te cuento un dato, El hijo de la novia se vendió antes a Francia que a Perú porque ningún país de Latinoamérica quería una película argentina. Las plataformas lograron que veamos todo, que Latinoamérica se convierta en un mercado unificado.

— ¿Y potencial?

— Sí, fue lo que muchos buscábamos: conocer a más actores. Pero sucedió el efecto inesperado: se perdió el regionalismo. Tanto El secreto de sus ojos como La teta asustada –te diría más La teta asustada– eran películas muy de su país y que gustaron a todo el mundo porque tenían ese color local fuerte. Lamentablemente, en los lugares de decisión se busca algo que sea para toda la región y ya no sé ni lo que se está haciendo.

— Inauguró una sala en Buenos Aires. ¿Qué encuentra en el teatro?

Por lo pronto, el antídoto a todo esto que estamos hablando (se ríe). Yo no necesito gustarle a todo Latinoamérica, tengo que meter a 700 personas cinco veces por semana, nada más, es una nada comparado con el cine. Así que estoy chocho. Cuando una obra es mala se sufre más que cuando una película es mala, pero cuando una obra es buena, yo la disfruto más que una película buena. Es droga, la verdad que estoy fanatizado y va a ser mi futuro.