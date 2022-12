¿Qué pasó con Mara Wilson? La triste historia de la primera Matilda

Mara Wilson dio vida a Matilda en la película dirigida por Danny DeVito y basada en el cuento de Roald Dahl. Su rostro se volvió inconfundible, pero se retiró del cine a temprana edad. Varios años después, los fans se preguntaron qué pasó con la joven actriz.

Así como su ascenso a la fama, su partida fue de igual de rápida. Ahora ella piensa que pudo haber tenido una mejor vida si hubiese dejado Hollywood luego de “Matilda”. “Realmente no había ningún lugar al que pudiera ir desde allí. Creo que ya estaba empezando a envejecer y hubiera sido un buen momento para reevaluar las cosas”, contó a NPR.

La muerte de su madre

Pocos saben que algunas semanas antes del estreno de “Matilda”, Mara Wilson lidió con la muerte de su madre a causa del cáncer de mama. “Estaba muy deprimida, estaba muy ansiosa, apenas puedo recordar la premiere de la película”, contó

Tras la muerte de su madre, sintió que debía seguir adelante porque el cine era la única constante en su vida. “Definitivamente, me desencanté un poco con la actuación, con Hollywood, mientras que, al mismo tiempo, era una muleta para mí”, detalló la actriz.

Víctima de hipersexualización infantil

En un revelador ensayo en el New York Times, Mara Wilson contó cómo fue víctima de la hipersexualización infantil a causa de los medios de comunicación y el público. De acuerdo a ella, era bonito que fans de 10 años le dijeran que estaban enamorados, pero no lo era cuando lo hacían adultos de 50 años.

“Había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y me habían incluido con Photoshop en pornografía infantil. Me sentí avergonzada (...) Me habían sexualizado y lo odiaba”, fueron sus palabras.

La actriz Mara Wilson se hizo conocida en el mundo de la actuación gracias a su participación en la película “Papá por siempre”. Foto: composición/ "Matilda"/ Ecartelera

¿Qué películas hizo Mara Wilson?