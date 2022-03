Tom Holland habló sobre rumores de su posible participación en cinta live-action de Dragon Ball

Tom Holland es uno de los actores del momento y no es extraño que se lo busque para interpretar todo tipo de personajes, sobre todo si se trata de superhéroes como en “Spider-Man: no way home” u hombres de acción a lo “Uncharted: fuera del mapa”. Con una carrera en pleno ascenso, el joven actor se cuida mucho en los proyectos ue escoge para participar. De momento, tras sus éxitos en la pantalla grande, solo trabajará en una serie para Apple TV .

Y como no hay más noticias al respecto, se ha escuchado una propuesta que ha causado controversia. En los últimos días, circuló por las redes una versión que hablaba de que se sumaría al live-action de “Dragon Ball” para interpretar a Gokú. Ante estas informaciones, el actor salió de su silencio para callar las especulaciones.

¿Qué dijo Tom Holland sobre ser Gokú?

En una reciente entrevista para el portal Adoro Cinema, Tom confesó si se siente capaz o no de formar parte de este elenco. “No sé si sería particularmente apropiado para mí, un hombre caucásico de Londres” (negando con esto que sería parte). “Soy un gran admirador de los trabajos de Studio Ghibli y me encantaría ver que la película sucediera. Sería realmente increíble”, añadió.

A pesar de su negativa, señaló que le fascina el mundo de la animación y reveló que, en sus inicios, participó, junto a Carol Burnett, Will Arnett, Amy Poehler y Saoirse Ronan, en el cast de voces en inglés de “Arrietty y el mundo de los diminutos”. “Soy un gran admirador de los trabajos de Studio Ghibli, como ‘El viaje de Chihiro’, ‘La princesa Mononoke’, ‘Mi amigo Totoro’ y ‘El increíble castillo vagabundo’”, agregó.

¿Qué es Dragon Ball?

Dragon Ball es una de las franquicias animadas japonesas más grandes del mundo. Creada en 1984 por Akira Toriyama, cuenta la historia de Gokú, un guerrero saiyajin, cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama, el héroe conoce a otros personajes que le ayudan en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón que concede deseos.