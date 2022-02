Inventando a Anna: Julia Garner y la incómoda visita a Anna Delvey en la cárcel

Luego de que la historia de Simon Leviev se viralizara con El estafador de Tinder, Netflix trajo una nueva producción enfocada en el true crime: Inventando a Anna. La serie, de 10 capítulos, viene con el sello de calidad de la productora Shonda Rhimes (Grey’s anatomy) y la actuación de la dos veces ganadora del Emmy Julia Garner (Ozark) para relatar los desconcertantes entretejes de Anna Delvey.

La trama nos presenta a una joven que engañó y estafó a las altas esferas sociales de Nueva York. En ese sentido, y además del material original que narra los hechos reales del caso Anna Sorokin (verdadero nombre de la falsa socialité), Garner decidió visitar a su fuente de inspiración en la cárcel.

Julia Garner como Anna Delvey en Inventando a Anna. Foto: Netflix

Ir a una prisión puede ser una experiencia bizarra, pero para la mencionada intérprete fue un tanto distinta, pues la situación fue escalando de lo estable a lo incómodo en poco tiempo.

“En realidad, (ella) es muy dulce. Es muy encantadora. Es muy gentil. Pero luego su voz se vuelve menos suave cuando quiere algo”, dijo la actriz en entrevista con Town & Country (vía Daily Mail).

¿Por qué Julia Garner visitó a Anna en la cárcel?

Además de incorporarlo a su proceso de preparación para estructurar a su personaje, Julia Garner reveló a la mencionada revista que decidió ir a ver a Sorokin para conocerla mejor, aunque no necesariamente obtuvo todo lo que necesitaba.

“Quería ver si tenía algún remordimiento por lo sucedido, o tiempo para reflexionar”, expresó, pero su inquietud no encontró respuesta. Solo recibió un “realmente no tengo tanto tiempo para pensar” por parte de la reclusa.

Aun así, Julia tiene la esperanza de que los espectadores puedan comprender mejor a la mujer que interpreta para Netflix: “La gente no tiene por qué estar de acuerdo con lo que hizo, pero quiero ayudar a la gente a entender por qué lo hizo. Tengo curiosidad por saber qué pensará Anna de que la represente”.

Inventando a Anna es una de las más recientes propuestas de Netflix para producciones de tipo true crime. Foto: Netflix

Inventando a Anna – sinopsis oficial

En Inventando a Anna, un periodista con mucho que demostrar investiga el caso de Anna Delvey, la heredera alemana legendaria en Instagram que robó los corazones de la escena social de Nueva York -y también les robó su dinero-. Pero ¿es Anna la mayor estafadora de Nueva York, o es simplemente el nuevo retrato del sueño americano?

La joven y el reportero forman un oscuro y divertido vínculo de amor-odio mientras ella espera el juicio y nuestro reportero lucha contra el reloj para responder a la mayor pregunta de Nueva York: ¿quién es Anna Delvey? La serie está inspirada en el artículo de la revista New York Magazine “How an Aspiring ‘It’ Girl Tricked New York’s Party People - and its Banks” de Jessica Pressler, que también ejerce de productora.