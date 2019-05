Quentin Tarantino emite dura crítica ante masivo estreno de películas de superhéroes

Quentin Tarantino regresó a lo grande al Festival de Cannes, al llevar en exclusiva su más reciente película "Once Upon A Time In Hollywood". El también guionista no solo se robó 7 minutos de aplausos en la premiere de la cinta, sino también la atención por sus declaraciones.

En la conferencia de prensa que dio tras la presentación de la película, Tarantino opinó sobre los más recientes estrenos en el séptimo arte y dedicó un momento a las cintas de superhéroes, las cuales acaparan gran parte de la taquilla.

Según reporta el portal ABC, Quentin Tarantino comparó al Hollywood de antes y el de ahora; aquel donde las películas de ficción se roban toda la atención de los espectadores y generan millones de dólares a las casas productoras.

“Estamos saturados por las películas de superhéroes. Fíjate en el calendario de este verano, mi película es la única que se estrena en dos meses que es original, sin estar basada en un libro o en un "remake" o en un cómic”, expuso el estadounidense.

Pero Tarantino no está alejado de las películas de ficción. En el 2015 le dijo a la revista Vulture que siempre ha sido seguidor del Universo Marvel.

Tráiler de Once Upon a Time in Hollywood



“He leído cómics desde que era niño y he tenido mi propia obsesión con el Universo Marvel por años. Yo no tengo ningún problema con toda esta cosa de los superhéroes en este momento; excepto que hubiera deseado no tener que esperar hasta mis 50 para que fuera el género dominante. En los 80, cuando las películas apestaban [...] hubiera sido un gran momento”, comentó en aquella ocasión.

Once Upon a Time in Hollywood

La película está ambientada en Los Ángeles, en 1969 y sigue la vida de Rick Dalton (DiCaprio), estrella de populares historia western de la televisión, a su doble en las escenas de acción (Pitt) y a su vecina, la actriz Sharon Tate (Robbie). Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Leey Steve McQueen se suman también al elenco.