Netflix: ¡Dark 2, Black Mirror 5, Ghost in the Shell y más! Estos son los estrenos de julio

Junio viene con todo. El mes patrio no solo será de fiestas y jarana sino también, de películas y series nuevas que llegarán a la plataforma de Netflix. ¿Quieres saber qué títulos llegarán la próxima semana? Aquí te contamos con lujo y detalle.

A través de su cuenta de Facebook, Netflix realizó su anuncio para Lationamerica. Desde títulos como Dark temporada 2, Ghost in the shell hasta Black Mirror 5. Sin duda alguna, una parrilla para todos los gustos.

¿Qué llega?

En el género de comedia tenemos una película original de Netflix, Misterio a Bordo, con Jenifer Aniston y Adam Sandler. Aggretsuko, Glee temporada desde la 1 hasta la 6, El bebé de Bridget Jones y Shaft.

Luego de ello tenemos series y películas que te harán derramar más de una lágrima, como por ejemplo, Historias de San Francisco, la cual tendrá a Ellen Page como protagonista principal. Elsa y Marcela, Designated Survivor: Temporada 3, El espacio entre nosotros y Las herederas.

Si es que lo tuyo es el suspenso, podrás ver en Netflix la quinta temporada de Black Mirror, donde Miley Cyrus se robará toda la atención. Una de las series más comentadas y esperadas será Dark, la cual regresa con su secuela, La chica del tren, Miedo Profundo.

¿Quieres asustarte? Netflx te ofrece I am mother, Ghost in the Shell, Los 100 quinta temporada, No respires.

Pero eso no es todo pues toda la familia podrá disfrutar de títulos como Go! Vive a tu manera temporada 2, Angry Birds la película, Marvel Guardianes de la Galaxia, Pokémon Sol y Luna y más.

Sin duda alguna, Netflix trae lo mejor de lo mejor para todos los gustos de sus usuarios. Aquí te dejamos la lista completa de estrenos.