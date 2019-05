Cannes 2019: ¡Sorpresa! "Parasite" de Bong Joon-Ho se lleva la Palma de Oro [VIDEO]

Ni Tarantino, ni Almodóvar. El surcoreano Bong Joon-Ho fue la gran sorpresa en el festival francés que se realizó este fin de semana, alzándose con el máximo premio, la Palma de Oro.

"Parasite" se centra en los cuatro miembros de una familia pobre que debe realizar toda clase de trucos para sobrevivir. A través de los diversos egos que tienen cada integrante, aprenden a formar un hogar.

El director Bong Joon-Ho vuelve a estar nominado, por segunda vez de manera consecutiva, a ganar la Palma de Oro, luego de "Okja". Sin embargo, es con "Parasite", una retorcida comedia que mezcla el thriller, drama familiar y crítica social hacia su país, que logra tocar la gloria.

En la misma categoría del festival de Cannes estaba nominado el gran favorito a ganar la Palma de Oro, "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, quien se quedó con ganas de lograr pro sexta vez la máxima recompensa.

Bong Joon-Ho comenzó a sobresalir de los demás directores desde el 2003 con "Memories of Murder", luego de ello realizó "Snowiercer", un filme de ciencia ficción con Tilda Swinton y Chris Evans en 2013 para realizar, en 2017, "Okja". Cinta que compitió por la Palma de Oro en el festival de Cannes 2018.

LISTA DE GANADORES CANNES 2019

- Palma de Oro: "Parasite", del surcoreano Bong Joon-ho



- Gran Premio: "Atlántico", de la francosenegalesa Mati Diop



- Premio del Jurado: ex aequo "Los miserables", del francés Ladj Ly y "Bacurau", de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

- Mejor Dirección: Los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, por "El joven Ahmed"



- Mejor Guión: "Retrato de la joven en llamas", de la francesa Céline Sciamma



- Mejor Actriz: La angloestadounidense Emily Beecham, por "Little Joe"

- Mejor Actor: El español Antonio Banderas, por "Dolor y gloria"



- Mención especial: "It must be heaven", del palestino Elia Suleiman



- Cámara de Oro: "Nuestras madres", del guatemalteco César Díaz

- Palma de Oro al cortometraje: "The distance between us and the sky", del griego Vasilis Kekatos



- Mención especial al cortometraje: "Monstruo Dios", de la argentina Agustina San Martín