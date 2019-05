Dragon Ball Super: Diseño actual de Gogeta SSJ4 emociona a fans, ¿será canon?

Desde que se estrenó Dragon Ball Super, los fanáticos han visto cómo sus personajes favoritos han sufrido algunos cambios, sobre todo, en el nuevo estilo de dibujo.

La mayoría de fanáticos de la saga creada por Akira Toriyama prefiere ver los antiguos dibujos de los 90 cuando se estrenó Dragon Ball, Dragon Ball Z o GT. Sin embargo, la era Super terminó por conquistarlos.

En las nuevas sagas, hemos visto diferentes transformaciones de los guerreros saiyajines, como por ejemplo, llegar al SSJ God, SSJ Blue o Ultra Instinto, alcanzando a los dioses. Pero hay una en particular que los fans extrañan. ¿De cuál se trata? SSJ4.

Esta etapa fue alcanzada por Gokú y Vegeta en Dragon Ball GT, donde su característica más llamativa era tener el cuerpo cubierto de pelaje de Ohzaru, así como la cola también. Incluso llegaron a fusionarse para dar vida a Gogeta SSJ4.

Ahora, ¿cómo luciría Gogeta SSJ4 al estilo Super? En las redes sociales se ha difundido una curiosa imagen donde se puede ver a este guerrero con el dibujo actual de Dragon Ball Super. ¿El resultado? Juzga por ti mismo.

Ahora, ¿veremos a este guerrero en el nuevo arco? Difícil que ocurra. Si bien Gogeta ya existe gracias a Dragon Ball Super: Broly, la transformación de SSJ4 no y el anime está detenido.

El manga de Dragon Ball Super continúa con un nuevo arco, por lo que no sería descabellado ver al saiyajin en acción.

Perfect Reebot design of SSJ4 Gogeta 😍💗💗💗



Credits : is of the Image !♡ pic.twitter.com/EhKWJwA5mk