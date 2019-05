Game of Thrones 8x04: ¿Qué es el Bastión de Tormentas? La casa de Gendry Baratheon

Game of Thrones 8x04 se estrenó este último domingo y nos dejándonos momentos muy importantes para la trama principal de la serie de HBO. Uno de estos fue el reconocimiento de Gendry Rivers como Gendry Baratheon.

¿Qué significa que Gendry haya sido reconocido como hijo legítimo de Robert Baratheon? El último descendiente del estandarte del venado será el lord del 'Bastión de Tormentas', territorio ancestral de la familia.

Según la Wikia de los libros 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martín, la Casa Baratheon de Bastión de Tormentas es una casa noble de las Tierras de la Tormenta. Su asentamiento es Bastión de Tormentas, que fue residencia de la Casa Durrandon, los antiguos Reyes de la Tormenta. Su emblema es un venado coronado de sable sobre campo de oro. Su lema ancestral es Nuestra es la Furia

Siendo la capital de las Tierras de la Tormenta, el Bastión de Tormentas fue la fortaleza de los Reyes de la Tormenta, y actualmente, uno de los asentamientos principales de la Casa Baratheon. Situada en el extremo de la costa, posee un acceso al mar hacia la Bahía de los Naufragios. Se dice que mientras quede algún Baratheon en pie, Bastión de Tormentas jamás cederá.

El diseño de Bastión de Tormentas es relativamente simple: un gran torreón donde se encuentran la mayor parte de las estancias y habitaciones, y un gran muro de piedra, cuya sección mas delgada es de unos 12 metros de espesor, mientras que la más gruesa, que da a los acantilados, es de unos 50 metros de espesor o más.

En la serie de HBO, vimos como el castillo fue ocupado por los hermanos Renly y Stannis Baratheon tras el deceso del Rey Robert. Por el momento Arya ha negado la propuesta de matrimonio de Gendry pero como fans de Game of Thrones nunca podemos descartar cualquier posibilidad.

