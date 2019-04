¿Qué es un spoiler y de dónde viene su significado?

Ante el estreno de una película o serie, siempre el término spoiler cobra protagonismo. Es una palabra más utilizada tanto en el mundo del cine, televisión y videojuegos, pero muy pocos saben cuál es el origen.

Recientemente, el término fue empleado para el estreno de la película Avengers: Endgame. Y es que ya se han filtrado spoiler de lo se verá en la cinta que pone fin a la saga.

¿Qué es un spoiler?

Empecemos por su etimología. el spoiler es un derivado del verbo en inglés “spoil” que significa “arruinar” o “echar a perder”.

Entonces en la práctica, spoiler es contar o develar el final o una parte importante sobre un libro, película, serie o juego, que echa a perder nuestras expectativas sobre lo que lo iba a pasar.

No es lo mismo disfrutar de una serie o película sin ninguna información previa y disfrutar de los giros de la trama que saber de antemano qué es lo que va a pasar.

Un ejemplo sería en una película de terror donde el misterioso asesino es un hombre enmascarado. No es hasta el final de la película que se conoce la identidad de éste y si alguien te lo dice de antemano la película pierde interés.

Spoiler en series

Hoy en día los spoilers afectan no solo los estrenos de cines esperados, sino también a series de moda como Game of Thrones o The Walking Dead.

A veces son malintencionados y otras veces son causados simplemente porque la persona, con la emoción del momento, no ha podido evitar publicar en redes sociales su opinión sobre algún personaje que haya hecho cierta acción.

Spoiler del auto

Ya conocemos qué es el spoiler en términos de historias, pero hay otro spoiler que no tiene ninguna relación y aparece cada vez que buscamos el término en Internet: el spoiler del auto.

Más conocido en español como alerones, es un término inglés que hace referencia -cuando hablamos del sector del automóvil, a todas las superficies añadidas a la carrocería.

¿Cómo evitar los spoiler en nuestras series y películas?

1. Evita usar Internet

Si no quieres leer algún spoiler, es recomendable no leer reseñas ni comentarios en páginas webs donde sepamos que van a contarnos si un personaje se muere o consigue superar los obstáculos para obtener una recompensa final.

2. Silencia palabras en Twitter

Puedes usar la configuración de esta red social para evitar ciertas palabras relacionadas con la serie o película que deseas.

En la pestaña de "Notificaciones" seleccionamos la opción de "Filtros avanzados", luego elegimos "Silencia palabras específicas de tus notificaciones y cronología", donde podemos elegir si no queremos que aparezcan las notificaciones de "cualquiera" o de "personas a las que no seguimos", y durante un tiempo determinado: "para siempre", en "24 horas", "7 días", o en "30 días"

3. Evita spoiler en Facebook

Tendrás que instalar la extensión gratuita FB Purity, que nos permite crear una lista de palabras clave o frases para que este contenido no aparezca en nuestro muro de la red social de Mark Zuckerberg.

4. Silencia comentarios en Instagram

Instagram tiene una opción similar a la de Twitter, aunque solo se aplica a los comentarios. De este modo, puedes indicar una serie de palabras que no quieres ver en tu Instagram.