Escuadron Suicida 2: John Cena será 'Peacemaker' tras salida de Batista

Con el anuncio del fichaje de James Gunn para dirigir la secuela de 'El Escuadrón Suicida', algunas noticias sobre el grupo de villanos más 'heróico' de DC Cómics comienzan a llegar para el todos sus seguidores.

Desde la salida y retorno de Gunn a Marvel Studios, los ojos del público no dejan de observar los trabajos en los que se involucra el responsable de la saga 'Guardianes de la Galaxia'.

Esta tarde Justin Kroll, reportero de la revista Variety, reveló que el el actor y luchador de la WWE, Jhon Cena estaría siendo tomado en cuenta para interpretar el papel de 'Peacemaker' en la película; no obstante, el director del film habría tenido en cuenta otra opción más cerca a sus trabajos anteriores.

Según el hombre de prensa, la primera opción de la producción de Warner Bros era Dave Bautista. El actor que interpreta a 'Drax' en la franquicia marvelita no pudo integrar el reparto de la película por su horario de trabajo masivo; por lo tanto rechazó el rol.

Couple things I forgot to add on this:



First this was the role originally intended by for Bautista but due to his massive work schedule, he had to pass.



Also I couldn't confirm but believe Cena would be playing Peacemaker in the film