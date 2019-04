Game of Thrones: Lugares en Lima para disfrutar el estreno de su nueva temporada [FOTOS]

La fiebre por Game of Thrones, a puertas del estreno de su octava temporada a través del canal HBO, se ha extendido por diversos puntos de la capital para ofrecer la mejor experiencia a los seguidores.

Es así que icónicos bares, restaurantes y centros culturales han adaptado su propuesta de servicio para brindar un evento basado únicamente en Game of Thrones y el estreno de su última entrega, decisiva para la secuela. Comida, mesas y promociones basadas en la temática de GOT y sus personajes son lo que diversos lugares de entretenimiento en Lima brindarán esta noche para los entusiasmados fanáticos.

Para que puedas disfrutar de la octava temporada de Game of Thrones en la capital, de la mejor forma posible, te presentamos la ‘Ruta de GOT en Lima’, la cual te brindará un listado de los lugares donde podrás verla con tu pareja, familia o amigos y vivir la emoción y nostalgia de su etapa final.

GOT: ¿Dónde ver la serie de HBO en Lima?

Desde el sur al norte de Lima se pueden encontrar restaurantes y espacios culturales para disfrutar de la nueva temporada de Game of Thrones.

Villa el Salvador

El Piano’s Resto Bar de Villa El Salvador ofrece un evento en el que los fanáticos del cono sur de Lima podrán disfrutar de GOT, a través de una proyección en vivo para todos los asistentes. La serie, tal como señala la publicación hecha por el local, ofrece seguir la serie hasta el 19 de mayo.

La Molina

¿Te imaginas un restaurante basado únicamente en la temática de Game of Thrones? Pues bien, este existe y se llama Holly Food. Espadas de los emblemáticos personajes de GOT como Jon Snow, Ned Stark, entre otros, ofrecen un místico escenario para los asistentes al local, quienes podrán disfrutar este domingo de la nueva temporada.

La asistencia al evento que prepara este local es con previa reserva; sin embargo, si no llegas a conseguir una entrada, recuerda que puedes asistir los demás domingos pues presentarán todos los capítulos.

El Chelsea Sport Bar es otro bar que presentará una transmisión en vivo para los fanáticos de Game of Thrones con motivo del estreno de su octava temporada. Asimismo, ofrecerá una serie de piqueos basados en la serie de HBO la cual lleva el nombre de los personajes y equipos de GOT como ‘White Wlker’, ‘Casa Stark’, ‘Casa Lannister’.

Barranco

Si te gusta la cerveza y también Game of Thrones, este es el punto ideal para ti. Por ello, el bar Barranco Beer Company ha preparado un evento especial dedicado a la proyección de esta serie, el cual podrá ser disfrutado también con piqueos y toda clase de cervezas.

Miraflores

Lúpulo Draft Bar es el punto preferido para jóvenes y adultos después de un after office y en honor a los personajes de GOT se presentará una proyección única para disfrutar de esta serie de HBO a través de 5 televisores y una gigante pantalla que mostrará el programa en idioma original con subtítulos en español. La carta que ofrece este bar está inspirado también en Game of Thrones y ofrece descuentos en 2x1 así como mayores beneficios si vas caracterizado como algún personajes de la serie.

Mercado 28 es otro restaurante que ofrecerá piqueos y bebidas con los nombres de míticos personajes de GOT. Los fanáticos podrán disfrutar del estreno de la serie de HBO disfrutando un coctel White Walker Highball junto a unos tequeños Khaleesi. Todos los domingos de forma continua transmitirá los episodios de HBO.

San Borja

Si eres amante de los makis y de Game of Thrones no te puedes perder esta promoción que te ofrece 'Wasabi". Así podrás disfrutar de la serie con tu platillo favorito en cualquiera de sus locales, ya sea Miraflores o San Borja.