X-Men Dark Phoenix: ¡Imparable! Jean Grey revela su lado más oscuro en último tráiler [VIDEO]

Nadie la podrá detener. Esta mañana, para la sorpresa de los fans, 20th Century Fox publicó un nuevo spot de televisión centrado en Jean Gray, personaje interpretado por Sophie Turner en la próxima película 'X-Men: Dark Phoenix'. Hasta la fecha, solo habíamos visto su poder destructivo y pequeños matices del personaje.

El video titulado ‘Cada héroe tiene un lado oscuro’ inicia con una conversación entre Magneto (Michael Fassbender) y Jean Gray (Sophie Turner) sobre los increíbles poderes de esta mientras se muestran imágenes de un accidente en el espacio donde una energía oscura toma control del cuerpo de la joven mutante.

Con una carga emocional muy intensa, la psíquica confiesa que algo terrible le ocurre a sus poderes. “Algo me está pasando, algo que no puedo controlar y me asusta. Se siente bien”, expresa la superheroína esbozando una sonrisa en el rostro. Acto seguido, ‘Dark Phoenix’ inicia su batalla contra los que una vez fueron su familia y amigos del Instituto Xavier para jóvenes talentos.

Desde la primera ‘X-Men’ han pasado casi 20 años y 11 entregas centradas en la familia mutante y personajes como ‘Wolverine’ o Deadpool. Se anunció que 'X-Men: Dark Phoenix' será la última parte de la saga de películas de FOX ¿La compra de FOX por parte de Disney sería la razón de su final?

'X-Men: Dark Phoenix' se estrenará el 6 de junio en todas las salas a nivel mundial. Acá te dejamos todos los tráilers de la última película y final de la franquicia mutante.