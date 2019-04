Del amor a la pantalla grande: las 15 películas basadas en historias que nunca olvidarás [VIDEO]

Los finales felices y tristes en el amor dejan alegrías, emoción, dolor pero también inspiración para realizar grandes producciones en la industria cinematográfica que a pesar de los años, se mantienen en el recuerdo.

A pesar de que muchos fanáticos de los románticos films crean que historias como ´'Votos de Amor', 'Amor Prohibido' o 'África Mía' existen solo en la imaginación de sus guionistas y directores, lo cierto es que la trama está basada en hechos reales y en personajes que en algún momento se amaron.

Si te apasionan las historias de amor, te presentamos una lista de 15 románticas historias de no ficción que te harán suspirar y emocionarte por una relación de pasión y romance no muy alejada de la realidad.

Películas románticas basadas en hechos reales

1. Votos de Amor ( 'The Vow' )

Sin duda, una de las películas románticas más populares de las últimas décadas es Votos de Amor. Una historia real basada en una pareja de recién casados que a consecuencia de un accidente, la esposa entra en coma.

El cuidado de su pareja lleva a que esta pueda recuperarse milagrosamente; sin embargo, la joven pierde la memoria, olvidando todo lo que ambos vivieron: incluso el hecho de que es su pareja.

El protagonista, interpretado por Channing Tatum intenta recuperarla y ganarse su corazón, nuevamente. No obstante, no será nada facil. El co-protagónico está a cargo de Rachel Mc Adams.

2. Titanic

La ganadora de diversas estatuillas de los Premios Oscar nos traslada hacia una historia real de amor que surgió en el Royal Mail Steamship ( RMS). Titanic cuenta la relación entre la pareja de Jack y Rose, unos jóvenes quienes se conocen dentro de una embarcación con un trágico final. Su historia de amor estuvo basado en anécdotas de los sobrevivientes.

3. Eat, pray, love ( Comer, rezar, amar)

Inspirada en el libro de la escritora Elizabeth Gilbert, esta historia cuenta la vida de una mujer que no se siente satisfecha con su vida, pues fracasa recurrentemente en su intento de quedar embarazada. A ello le sigue que se divorcie de su marido y decida viajar por el mundo, iniciando ahí, una historia de amor para el recuerdo. Julia Roberts protagoniza este film romántico.

4. Julie y Julia

Meryl Streep y Amy Adams son las actrices que interpretan esta historia de amor basada en dos mujeres que encuentran en la repostería una salida a sus problemas y crisis existenciales. La historia te hará reir pero también emocionarte gracias al talento de estas actrices de antaño.

5. Diario de una Pasión ( The Notebook)

Dicen que es difícil ver esta película sin derramar siquiera una lágrima y es que probablemente Diario de una pasión sea una de las tramas románticas que más ha cautivado a los cinéfilos en el mundo. Ryan Gosling y Rachel Adams se consagran en este film basado en un amor de juventud que debe lidiar con el estatus quo que impide que un hombre de bajos recursos económicos establezca una relación sentimental con una muchacha con dinero.

Su reencuentro, años después, abrirá heridas y recuerdos que aún duelen.

6. En el tiempo de las mariposas

Contextualizada en la dictadura militar argentina, este film está inspirado en la historia de las tres hermanas Mirabal. Estas asumen un compromiso político para derrocar el régimen que finalmente las acosa y persigue hasta el punto de llevarlas a la cárcel. El final de la historia aguarda una trágica escena no esperada por los espectadores.

7. La Teoría del Todo

El legado del destacado científico e investigador, Stephen Hawking se ha inmortalizado en sus publicaciones y grandes descubrimientos; sin embargo, había que hacerle un espacio para contar la historia de amor con la persona que fue su fiel amiga y compañera desde sus inicios.

Así nace The Theory of everything, un film que cuenta la romántica relación entre Stephen Hawking y su ahora ex esposa, Jane. Las vicisitudes que ambos enfrentan a causa de su enfermedad será el desarrollo principal de la trama que culmina en un final justo para ambos.

8. Riding in Cars with Boys ( Los chicos de mi vida)

Basada en una autobiografia de Bervely D'Onogrio, esta cinta estrenada en el 2001 da cuenta de la historia de una mujer quien, sin esperarlo, queda embarazada a los 16 años.

La vida de esta joven mamá parece derrumbarse al percatarse de que su pareja, el padre de su hijo, resulta ser un niño. Con el tiempo, las incómodas situaciones empiezan a mejorar para esta mujer quien logra abrirse camino en la vida con éxito.

9. Como si fuera la primera vez

El film protagonizado por Adam Sandler da cuenta de la cómica relación de amor que surge entre un biólogo marino y una profesora de arte en Hawai.

Los retos para conquistar a esta jóven empezarán para Henry Roth, interpretado por Sandler, cuando descubra que esta sufre de amnesia retrógrada. Su conquista tendrá que ser una tarea de todos los días.

10. Walk the Line

Dos cantantes de folk norteamericano entablan un click instantáneo al conocerse en una gira musical; sin embargo, la situación en la que ambos se encuentran pone las situaciones difíciles. Una historia de amor y superaciones es la que interpretan los actores Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon.

11. En el límite del amor

Basada en la historia del popular poeta Dylan Thomas, este film nos cuenta la historia del encuentro con su primer amor, Vera Phillips, estando ya casado. El amor resurge entre ellos, poniendo la situación complicada para ambos, debido a su compromiso. Keira Knightley y Matthew Rhys interpretan esta compleja relación.

12. Becoming Jane

La destacada escritora inglesa, Jane Austen, nos traslada a esta historia de amor basado en ella y un abogado irlandés, Tom Lefroy. Separados por sus padres, esta trama emocionante pero triste está interpretada por Anne Hathaway y James McAvoy.

13. Una mente brillante

John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel, salta a la pantalla grande con un film inspirado en su vida. La trama gira alrededor de la relación del matemático, quien sufría de esquizofrenia, con su esposo y todas las dificultades y logros a los que deben enfrentarse juntos.

14. Africa Mía

El libro realizado por Karen Blixen es llevado a la pantalla grande para narrar su autobiografía. La trama cuenta la historia de amor que surge entre ella y un cazador al viajar a África. A pesar de sus diferencias, logran una relación casi instantánea. Meryl Streep interpreta esta película que recibió 7 premios Óscar.

15. La Mujer Invisible

La historia de amor entre Charles Dicken y la joven Nelly Wharton Robinson es llevado a la pantalla grande a través de los grandes actores Ralp Fiennes y Felicity Jones. Su historia de amor representa una novedad en la época pues se trata de un hombre de 45 años enamorado de una joven de tan solo 18 años. Su romance perdura tras los años hasta que Charles fallece.