‘Capitana Marvel’: Cuando el villano es el machismo [VIDEO]

Título original: Captain Marvel

Dirección: Anna Boden, Ryan Fleck

Guion: Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet (Cómic: Gene Colan, Roy Thomas. Historia: Nicole Perlman, Meg LeFauve, Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet)

Música: Pinar Toprak

Fotografía: Ben Davis

Reparto: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Annette Bening, Lee Pace, Mckenna Grace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Kenneth Mitchell, Lashana Lynch, Rune Temte, Damon O'Daniel, Algenis Perez Soto, Colin Ford, Robert Kazinsky, Chuku Modu, Matthew Maher.

Trama:

La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo, cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, 'Capitana Marvel' es una historia nueva de un período de tiempo nunca antes visto en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Controversia:

Antes de comenzar cualquier crítica, comentario o análisis, haré un breve memorex de todo lo que tuvo que pasar la cinta antes de estrenarse.

Acompáñenme a ver esta triste historia

Brie Larson es una reconocida actriz a nivel mundial y ganadora de un Oscar, la intérprete se convirtió en el centro de las críticas, de la noche a la mañana, por su denuncia de la poca diversidad en el periodismo cinematográfico de Hollywood. Declaraba en una entrevista en la revista ‘Marie Claire’: “Hace cosa de un año empecé a prestar atención al aspecto de mis jornadas con la prensa y al de los críticos que valoraban mis películas, y me di cuenta de que era abrumadoramente blancos y masculinos”.

Resulta que Larson activó una bomba atómica a pesar de decir una verdad absoluta: el 78% de los críticos son hombres y el 82% blancos. La oscarizada actriz se aseguró de que haya más mujeres entrevistandola en los días de promoción de ‘Capitana Marvel’. Y pese que suavizó su declaración declarando, “quiero más sillas en la mesa, no quitar sillas” y recibiera el apoyo de alguno de los críticos de Hollywood, los trolls distorsionaron sus palabras para justificar sus ataques cibernéticos.

Y es así como nos enteramos que ni los Skrull ni Thanos eran los mayores enemigos de ‘Capitana Marvel’, sino los haters machistas escondidos detrás de sus pantallas.

¿Cuál fue la venganza de estos acosadores virtuales?

Semanas antes de ser estrenada, aparecieron sus primeros votos y, sorprendentemente la puntuación era malisima y negativa.

Tanto fue el boicot, por estas personas, que Rotten Tomatoes decidió retirar la opción de que los fans comenten y califiquen películas antes de su lanzamiento para evitar ataques a películas que aún no se han estrenado. Diversas páginas de votación con Filmaffinity hicieron lo mismo y en el caso de la página cinéfila borraron las votaciones que se hicieron previas a su lanzamiento para evitar calificaciones falsas.

La película ha ofendido a ciertos sectores en Internet, por ser la primera protagonista femenina y feminista del Universo Cinematográfico de Marvel. Carol Danvers ha expuesto la toxicidad que hay en los fanáticos extremistas de las películas basadas en los cómics. Una lamentable campaña negativa para difamar la cinta y a su protagonista, Brie Larson.

¿Resultado?

‘Capitana Marvel’ es el mejor estreno en Estados Unidos desde la llegada de "Los increíbles 2" (junio de 2018) con una recaudación estimada de 153 millones dólares.

A nivel mundial ha obtenido 302 millones dólares,informó la web Box Office Mojo, convirtiéndose en el sexto mejor estreno global de la historia, sumando la taquilla estadounidense y el resto del mundo, con un total de 455 millones dólares.

Adoro los finales felices.

Crítica:

‘Capitana Marvel’ es una película que se esperaba desde el minuto cero que terminamos de ver ‘Civil War’. Este universo cinematográfico necesitaba encajar los cabos sueltos que habían dejado las 20 cintas anteriores, y la película de Larson cumple, a medias, pero cumple en explicarla.

La película tiene un factor de nostalgia que nos atrapa. La dirección de arte hizo su tarea en cada uno de los detalles que se nos muestra, desde la música, el vestuario ‘grunge’ e incorporar en escena a la recordada tienda ‘Blockbuster’, una cadena de alquiler de películas noventera que fue declarada en bancarrota en el 2010 (la que vemos en ‘Capitana Marvel’ es la última que queda a nivel mundial, y aún existe por un factor de cariño que por dinero).

Los guionistas, Anna Boden, Ryan Fleck y Geneva Robertson-Dworet, tenían una labor enorme en adaptar un personaje que fuera letal frente a Thanos o por lo menos el arma secreta -¿lo lograron?- casi. De alguna manera empatizamos con ‘Capitana Marvel’ en su lucha por adaptarse a este universo cinematográfico. La cinta es un buen inicio de personaje, pero no responde del porqué de su valor absoluto.

Nos dan un discurso de empoderamiento, pero no nos explican el motor de su misión de manera clara. El mensaje está bien, y tiene muy buenas intenciones, pero para el desarrollo de la historia cae en agujeros argumentales que hace que se pierdan factores de vital importancia.

Quizás el problema de la controversia es que en los trailers nos decían que ‘Capitana Marvel’,era y es, la más fuerte del universo, mucho más que el resto de los personajes, sin haberlo demostrado anteriormente. En la película no pudo confirmar su poder por el simple hechos que sus villanos están pésimamente planteados. Pese a todo esto nos deja una puerta abierta a lo que podría hacer en ‘Avengers: Endgame’, al mostrarnos una trama genérica para adentrarnos más en su historia en un futuro.

En actuaciones, Brie Larson y el resto del elenco cumplen de buena manera su trabajo o lo que pudieron hacer con el guion, pero quién se roba la pantalla es Samuel L. Jackson interpretando a Nick Fury. Es lo mejor de toda la cinta. Vemos a un Fury más humano e inocente ante un nuevo mundo que se le presenta.



Si esperabas que dijera que lo mejor es el felino que aparece, pues no, es quién equilibra el humor y neutraliza el drama, pero de un curioso personaje no sobrepasa. Por cierto, Goose no es un gato, es en realidad un flerken, un alien con inteligencia superior.

En resumen ‘Capitana Marvel’ es una película necesaria, pese que no sea la mejor (el listón lo sigue teniendo ‘Pantera negra’), por lo menos entretiene y es un eslabón para el final de una saga de 21 largometrajes que culminará en abril con el estreno de ‘Avengers: Endgame’.