Los Soprano: 'Newark' es el título de la precuela cinematográfica

La precuela cinematográfica de Los Soprano es una de las producciones más esperadas por los fans de la famosa serie de televisión.

La historia nos mostrará la infancia y juventud de Tony Soprano, junto a Dickie Motisani, personaje que es nombrado es diversas ocasiones en la recordada serie.

El portal web The Wrap, indicó que la película ya cuenta con en título, el cual será 'Newark', aunque se barajó el nombre 'The Many Saint of Newark' el estudio encargado decidió reducirlo para que los seguidores de la serie reconozcan el lugar donde creció Tony y la relevancia que tuvo en la década de los 60.

Parte de la historia contará las protestas que ocurrieron en aquellos años y como en cinco días la violencia se adueñó de las calles de New Yersey luego de la golpiza que un joven afroamericano recibió por parte de un grupo de policías blancos.

Es así que las bandas afroamericanas de la época y los mafiosos italoamericanos se unieron al enfrentamiento que dejó un saldo de 26 fallecidos y más de 700 heridos.

'Newark' servirá como precuela de 'Los Sopranos' y estará protagoniozada por Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Corey Stoll, Ray Liotta, Jon Bernthal y Michael Gandolfini, hijo del fallecido actor James Gandolfini, quien interpretó al conocido Tony Soprano.