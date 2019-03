The Flash: Ya conocemos quién será el verdadero villano de la quinta temporada [VIDEO]

La quinta temporada de The Flash cuenta la misión de Barry Allen y compañía para detener al malvado Cicada. Pero conforme fue avanzando la misma, nos dimos con que el antagonista, no es el verdadero villano de el corredor. Cabe señalar que lo que se escribirá posteriormente, contiene spoilers.

En el reciente capítulo que llevó por nombre ‘Failure is an Orphan’, se dio a conocer que el Cicada que Nora West-Allen conoció a través del Museo de Flash y los relatos de Eobard Thawne, en realidad no es el mismo al que ha enfrentado al equipo durante la quinta temporada de la serie.

Con esto, vamos a las teorías de los fanáticos que afirmaron que existió dos personas que han hecho la función de Cicada: Orlin Dwyer, en la actual línea temporal. Uno es el villano que conocemos por ahora, y la otra, su sobrina, Grace, quien apareció en el episodio más reciente como dicho personaje.

La duda cae por el tema que Grace también es Cicada. En ‘Failure Is an Orphan’, la cura metahumana que fue creada por Cisco Ramon y Caitlin Snow está lista para que la utilicen, es por ese motivo que Barry convence a Orlin Dwyer, también conocido como Cicada, para que acepte la solución.

Killer Frost lo ayuda, Flash conversa con el villano y tras un par de golpes logra la misión, que es lograr motivarlo a aceptar la cura aprovechando la relación que tiene con Grace, su sobrina, sobre todo porque también es una metahumana.

Pero lo que se desconocía, es que Cicada obtuvo sus poderes durante la noche de ‘La Iluminación’, y allí fue donde Grace recibió habilidades metahumanas a causa de la materia oscura esparcida por el satélite de The Thinker.

El dato, se había mantenido en secreto porque la doctora y aliada del villano, Vanessa Ambres, tuvo miedo que Orlin lastimara a su sobrina, pues recordemos que su principal misión era matar metahumanos.

Ahora, todo hacía ver que la amenaza de Cicada quedaría resuelta estableciendo una nueva línea temporal sin el denominado asesino serial más grande de la historia, pero es en ese entonces que se presentó al verdadero enemigo de la temporada, Grace.

Cuando Orlin Dwyer era atendido por la Dra. Ambres y Caitlin Snow en la sala de operaciones de Star Labs, apareció un nuevo Cicada en otra parte del edificio donde con sus habilidades logró derrotar a XS, Cecille Horton y Sherloque Wells en tan solo unos segundos.

El nuevo Cicada no podía ser Orlin, pues el villano que todos creían estaba postrado en la camilla, así que tanto Flash como los aliados estuvieron alertas ante la amenaza. Pero ni él, ni Killer Frost pudieron derrotar a este inesperado rival que después de asesinar a la Dra. Ambres se llevó consigo a Orlin Dwyer.

Mientras todos se preguntan por la identidad de este villano, el nuevo Cicada se desenmascaró ante Orlin Dwyer, revelando que es nada más ni nada menos que una versión adulta de Grace. Ella, tal como XS, viene del futuro y probablemente habría llegado hasta este punto de la historia no solo para rescatar a su tío, sino que para vengarse de la hija de Iris y Barry.

Este conflicto fue anticipado junto con la revelación cuando XS viajó a la mente de la pequeña Grace en el episodio “Memorabilia”, donde los héroes pretendían despertar a Grace del coma en que se encuentra actualmente.

El siguiente episodio de The Flash se estrenará el próximo martes.