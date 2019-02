Friends: Actor que interpretó a Ben reveló finalmente qué pasó con el personaje

Uno de los primeros papeles en el mundo de la actuación de Cole Sprouse fue como Ben, hijo de Ross Geller (David Schwimmer) en la icónica Friends, pero a medida que avanzaban las temporadas, los fans de la serie empezaron a notar que Ben desapareció por completo del show.

Luego que Ross y Rachel anuncian que serán padres, nace Emma y ella se vuelve parte importante del show, la presencia de Ben y su madre, Carol, no fueron tomadas más en cuenta.

En un nuevo video para la revista GQ, el actor de 26 años, Cole Sprouse, respondió algunas preguntas de los fans sobre su carrera y sus trabajos a futuro. Una de las interrogantes recordó su paso por Friends y como su personaje no tuvo un cierre.

"¿Cómo te sientes acerca de que básicamente te mataron en Friends?", dijo un usuario de las rede sociales.

En tono de broma, Sprouse respondió: "Los fans estarán de acuerdo en que Ross nunca fue el padre más presente de la serie, por lo que no me sorprende demasiado que eso me haya sucedido".

De acuerdo con la estrella de Riverdale, los productores de Friends convirtieron a Ross Geller en un padre poco presente en la vida de Ben, por lo que no le sorprendió ser alejado rápidamente del show tras la aparición de Emma, segunda hija del personaje.