Oscar 2019: Blackkklansman es la ganadora a "Mejor guion adaptado"

Blackkklansman se llevó un Premio Oscar esta noche. En esta oportunidad, la cinta de Spike Lee se quedó con la categoría de "Mejor guion adaptado".

La película, que cuenta con las actuaciones de John David Washington y Adam Driver compitió contra The Ballad of Buster Scruggs, Blackkklansman, Can You Ever Forgive Me, If Beale Street Could Talk y A Star is Born

Premios Oscar 2019 | Antesala

Como todos los años, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood presenta una edición más de los Premios Oscar 2019, cita que reconoce lo más destacado del séptimo año.

Con 24 categorías a premiar este año, la gala se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Recuerda que puedes seguir todos los pormenores de la gala a través de LaRepública.pe mediante este link (Aquí)

Horario y canal para ver los Oscar 2019

El evento será el próximo domingo 24 de febrero a las 8:00 p. m. en Perú. Los galardones serán entregados en el Dolby Theatre en Hollywood (Kodak Theatre). Conoce en esta nota qué canales transmitirán los premios Oscar 2019.

¿A qué hora son los Oscar 2019?

Premios Oscar 2019 horarios en Latinoamérica



México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.