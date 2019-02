Las películas más taquilleras de la historia [VIDEO]

Nos animamos a recopilar el listado de las 10 películas más taquilleras de la historia. Un dato revelador es que casi la mitad de los films están inspirados en los cómics de Marvel.

Pero ninguna de sus largometraje ocupa el primer puesto en taquilla. ¿Quieres saber cuál es el film que ha obtenido mayor recaudación a nivel mundial? Te lo mostramos aquí

¿Cuáles son las películas más taquilleras en el mundo?

10. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2

Dirección: David Yates

Año: 2011

Recaudación en Estados Unidos: $381.011.219

Recaudación en el resto del mundo: $960.500.000

Recaudación total: $1.341.511.219

Última entrega de la serie cinematográfica del mago favorito de todos. Además de haber dirigido esta película, David Yates también se encargó de las 3 anteriores de Harry Potter: La Orden del Fénix, el Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte 1.

9. Pantera negra

Dirección: Ryan Coogler

Año: 2018

Recaudación en Estados Unidos: $700.059.566

Recaudación en el resto del mundo: $646.853.595

Recaudación total: $1.346.913.161

Nominada para los Óscar 2019. Pantera negra ha recibido excelentes críticas. Asimismo, en la época de estreno, los espectadores recomendaban a sus amigos ir a verla. Ese fenómeno puede considerarse natural en cualquier buena película, pero en este caso hubo lluvias de sugerencias por este largometraje. Del director Ryan Coogler debemos ver Creed 1 (conocido popularmente como Rocky 7).

8. Avengers: era de Ultrón

Dirección: Joss Whedon

Año: 2015

Recaudación en Estados Unidos: $459.005.868

Recaudación en el resto del mundo: $946.497.926

Recaudación total: $1.405.983.798

Una película de la que se tenía más expectativas. No obstante, dejó conformes a los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, Además de haber estado a cargo de la primera parte, el cineasta Joss Whedon estuvo a cargo de Capitán América 1 y Thor 1.

7. Rápidos y Furiosos 7

Dirección: James Wan

Año: 2015

Recaudación en Estados Unidos: $353.007.020

Recaudación en el resto del mundo: $1.163.038.891

Recaudación total: $1.516.045.911

Una de las películas más esperadas del año 2015. Solo la pudo superar otra, te lo contamos después. La última aparición de Paul Walker llevó a millones de personas a las salas de cine de todo el planeta. Por otra parte, de James Wan debemos ver Aquaman, que aún sigue en cartelera en distintos puntos del planeta.

6. Los Vengadores

Dirección: Joss Whedon

Año: 2012

Recaudación en Estados Unidos: $623.357.910

Recaudación en el resto del mundo: $895.455.078

Recaudación total: $1.518.812.988

Una de los films más emblemáticos del universo cinematográfico de Marvel. Vengadores 1 generó gran expectativa desde que se planteó la creación de la historia de los superhéroes en un mismo contexto; ella no decepcionó.

5. Jurassic World: Mundo Jurásico

Dirección: Colin Trevorrow

Año: 2015

Recaudación en Estados Unidos: $652.270.625

Recaudación en el resto del mundo: $1.019.442.583

Recaudación total: $1.671.713.208

De vuelta a los 90 y el regreso de los dinosaurios. Las críticas del film fueron en su mayoría positivas, pero algunos especialistas comentaron que esperaban más. No obstante, la mayoría de fanáticos de la saga se quedaron muy satisfechos.

4. Avengers: Infinity War

Dirección: Anthony y Joe Russo

Año: 2018

Recaudación en Estados Unidos: $678.815.482

Recaudación en el resto del mundo: $1.369.895,896

Recaudación total: $2.048.800.378

La mejor película del universo cinematográfico de Marvel. Tras 10 años de historia y casi 20 largometrajes enlazados entre sí llegó Avengers: Infinity War. La reunión más grande de superhéroes ocurrió ahí. Se espera que su sucesora se convierta en la más taquillera y le de supremacía a Marvel y a Disney.

3. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza

Dirección: J. J. Abrams

Año: 2015

Recaudación en Estados Unidos: $936.662.225

Recaudación en el resto del mundo: $1.131.561.399

Recaudación total: $2.068.223.624

Luego de 10 años de ausencia de la pantalla grande, Star Wars retornó a lo más alto. Ella es una saga que inició a los 70, y que por más de 4 décadas ha cautivado a varias generaciones. Era inevitable que millones quisieran verla. Ni hablar de su estreno a la medianoche, todas las salas en todo el mundo que la proyectaron estaban repletas.

2. Titanic

Dirección: James Cameron

Año: 1997

Recaudación en Estados Unidos: $659.363.944

Recaudación en el resto del mundo: $1.528.100.000

Recaudación total: $2.187.463.944

Llegamos a los dos largometrajes más taquilleros. El éxito sí que le sonríe a James Cameron, pues precisamente un par de sus superproducciones están en la cima. La querida película Titanic se encuentra en la segunda ubicación. Nadie quiso perderse, allá en 1997, la historia de amor dentro del barco que se inundó, un hecho que parecía imposible.

1. Avatar

Dirección: James Cameron

Año: 2009

Recaudación en Estados Unidos: $760.507.625

Recaudación en el resto del mundo: $2.027.457.462

Recaudación total: $2.787.965.087

Si bien el costo por realizar Avatar fue gigantesco, hay otras producciones en este top ten que han gastado mucho más, pero no pudieron superar a las películas de James Cameron. La crítica y el público en general la amó. Desde Estados Unidos dijeron un "espectáculo visual sin precedente". Si no la has visto aún, debes ponerla ya en agenda.

También presentamos el mismo listado en un cuadro para que sea más sencillo comparar las recaudaciones.