Capitana Marvel: revelan existencia de emotivo tributo a Stan Lee en la cinta [VIDEO]

Capitana Marvel no solo pasará a la historia por ser la primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por una superheroína, sino por llevarse abajo todos los malos comentarios en contra de ella antes de su estreno.

Si bien la cinta se estrena el 8 de marzo, en Estados Unidos miembros de medios especializados y de prensa, han tenido la oportunidad de ver Capitana Marvel antes. Los comentarios en torno a la historia han hecho a recapacitar a más de un 'hater'. En Twitter, información sobre un tributo a Stan Lee está dando de qué hablar.

Stan Lee, el cerebro detrás de Marvel, falleció el pasado 12 de noviembre de 2018 a los 95 años, dejando roto el corazón de más de un fan de la franquicia.

Tráiler de Captain Marvel

En medio de las informaciones en torno a la proyección exclusiva de Capitana Marvel en Estados Unidos, en Twitter se ha compartido información relacionada al tributo que la película le rinda al creador del personaje protagonista.

Una usuaria que ha visto la cinta reveló que existe una escena dedicada al guionista de cómics. "Capitana Marvel comienza con un tributo muy emotivo a Stan Lee que a los fans amarán", afirma.

#CaptainMarvel opens with a very touching Stan Lee tribute that Marvel fans will love. pic.twitter.com/yXDScRwiwW