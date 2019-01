Tom y Jerry: foto de la cinta live action habría revelado quién es la protagonista

Tom y Jerry, caricatura estadounidense muy popular entre los televidentes, anunció hace unas semanas el lanzamiento de su película live action, versión de películas muy popular últimamente entre los estudios cinematográficos.

El portal especializado Variety informó que la filmación de Tom y Jerry está programada para comenzar en julio de 2019 y tendrá locaciones en el Reino Unido. Con el paso del tiempo, la primera imagen desde el estudio ha sido revelada en redes sociales.

Este martes, una foto en Twitter, mostrando una obra de arte conceptual sobre la película live action de Tom y Jerry se viralizó en redes sociales . Una simple imagen, que nos muestra a una actriz junto a Jerry en su hombro y Tom de pie junto a ella, viene dando de qué hablar en Internet.

Pero lo que más llamó la atención de los cibernautas fue la figura utilizada en el concepto. Una réplica de la actriz Jennifer Lawrence es la que encabeza la foto dando a pensar a los fans que ella será la protagonista de la cinta. Por el momento la incursión de la intérprete no ha sido confirmado por Warner Bros.

First concept art for the Tom and Jerry Live-Action/Animation Hybrid film. pic.twitter.com/ZBx9xVNYvK