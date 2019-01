Cementerio de Mascotas: muestran aterrador personaje en nuevo adelanto [VIDEO]

Cementerio de Mascotas es una de las tantas películas basadas en el universo literario del conocido escritor de terror Stephen King. La película que se estrenó en 1989 fue un rotundo éxito que dio pie a una secuela en 1992.

Pet Sematary, nombre original de la cinta, es considerada como una obra de culto por los amantes del género de terror, por tal motivo la película dirigida por Mary Lambert tendrá un remake el cual se estrenará este año.

La producción se encuentra casi terminada y está a cargo de los directores Kevin Kolsch y Dennis Widmyer, quienes tienen experiencia con el cine de terror independiente con Starry Eyes de 2014.

Fue hace tres meses que se estrenó el primer tráiler, el cual mostraba como se iba a desarrollar la historia. Sin embargo, muchos fanáticos de la película original se percataron de la ausencia un personaje esencial en la trama.

Se trata de Zelda, la hermana adolescente de la esposa del protagonista, quien falleció a causa de meningitis espinal. En la versión original Mary Lambert decidió poner a un actor adulto para encarnar a la pequeña, dando así un resultado más terrorífico.

No obstante, la nueva película decidió contratar a una actriz de 13 años, Alyssa Brooke Levine, quien gracias al CGI se muestra aterradora.

A continuación, les presentamos el teaser que fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de la cinta.



