Globos de Oro 2019: 'Roma', de Alfonso Cuarón, como una de las favoritas para la gala

Uno de los mejores aciertos cinematográficos para el destacado director, guionista y productor de cine, Álfonso Cuarón, ha sido, sin duda, la película 'Roma', protagonizada por la mexicana Yalitza Aparicio (26). Esto se ve reflejado en las tres importantes nominaciones que tiene para la gala de estos Globos de Oro 2019, posicionándose, para muchos, como una de las favoritas a ganar los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Esta reciente producción de Cuarón retrata las vivencias de una empleada doméstica llamada Cleo,dentro del complejo escenario de México de los años 70. La película se encuentra nominada por las categorías Mejor Película en Lengua no Inglesa, Mejor Director (para Alfonso Cuarón) y Mejor Guión para los premios de esta noche de los Globos de Oro 2019.

Para los amantes del séptimo arte, 'Roma', original de la plataforma Netflix, es una de las favoritas a ganar dentro de la categoría de mejor película extranjera. En esta categoría compite contra producciones como "Capernaum" ( Libano), "Girl" (Bélgica), "Never Look Away" ( Alemania) y "Shoplifters" ( Japón).

Por su parte, en la categoría de Mejor Director, el productor, guionista y director oriundo de México, Álfonso Cuarón, se encuentra en carrera por la estatuilla de oro junto a Spike Lee por "Inflitrado del KKKLan", Peter Farelly por "Green Book" y al recién estrenado director Bradley Cooper por "Star is Born". Para los fanáticos, Cuarón también podría obtener aquí otro galardón.

En la tercera nominación de Mejor Guión, 'Roma' , tendrá que competir con las películas "Vice", "Green Book", "If Beale Street Could Talk" y "The Favourite" para llevarse un premio más a casa. Cuarón ha tomado con humildad y satisfacción estas nominaciones y premios que ha recibido 'Roma' dentro de diversos festivales del mundo, señalando la importancia que tiene esta película en su trabajo como director de cine: "Tenía que reconectarme con el cine porque quería seguir haciéndolo en primer lugar. Recobrar la razón por la que amo el cine", mencionó el director nominado a un Globo de Oro durante un evento el último sábado.

ROMA: Sinópsis

La cinta dirigida por Álfonso Cuarón retrata las viscititudes a las que se enfrenta una empleada doméstica llamada Cleo dentro un hogar de clase media que está a punto de afrontar una crisis, producto de un sorpresivo abandono familiar. Situada dentro de los conflictos sociales de México de los años 70, esta historia nos muestra la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las empleadas domésticas como Cleo y su compañera Adela.

La exposición de la desigualdad de clases dentro de un continente históricamente conservador, como es Latinoamérica, y el abandono que desencadena la crisis y desesperación de dos mujeres protagonistas dentro de la cinta son los temas centrales que giran alrededor de esta historia que nos presenta el director de cine mexicano.