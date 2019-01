¿Qué es el Bird Box Challenge y por qué Netflix asegura que es peligroso?

"Bird Box" ("A Ciegas" en España) tan solo cuenta con algunas semanas en Netflix y ya se ha convertido en la más vista de todo el servicio de streaming. El filme protagonizado por la destacada actriz Sandra Bullock ha recibido gran acogida entre los usuarios, al punto que es tema de conversación en todas las redes sociales.

En Facebook y otras redes sociales, los usuarios han llevado este fanatismo a otro nivel y como consecuencia se ha creado el #BirdBoxChallenge. Este reto viral atenta contra la vida de las personas, motivo por el que Netflix se ha visto en la obligación de emitir un comunicado y recomendar a los usuarios a que no hagan el challenge. Pero ¿qué es el Bird Box Challenge y por qué la plataforma de streaming no quiere que lo hagas?

"Bird Box" es una película basada en la obra de Josh Malerman y cuenta con el guión de Eric Heisserer. La cinta está disponible en Netflix desde el 21 de diciembre del 2018 y narra el drama que vive 'Malorie', personaje interpretado por Sandra Bullock, en una especie de apocalipsis mundial.

En "Bird Box", los terrícolas se ven amenazados por una extraña criatura, a la cual tienen que evitar ver, de lo contrario terminan muertos. Es por ese motivo, que todos andan con los ojos vendados.

La trama de "Bird Box" agradó a los usuarios de Facebook, por lo que crearon el #BirdBoxChallenge, el cual consiste en subir videos o fotos en el que las personas realizan todo tipo de actividades con los ojos vendados.

De esta forma, el #BirdBoxChallenge se convierte en el primer reto viral de Facebook en el 2019. Sin embargo, este challenge no ha sido del agrado de muchas instituciones, incluso Netflix ha pedido a sus usuarios que no lo hagan porque ponen en riesgo sus vidas.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: Por favor, no se hieran con el #BirdBoxChallenge. No sabemos cómo empezó, y apreciamos el amor, pero 'niño' y 'niña' solo tienen un deseo para ti y es que no termines en el hospital debido a los memes", fue el mensaje que emitió Netflix mediante las redes sociales.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.