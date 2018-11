House of Cards: llegó la temporada final y se reveló cómo murió Frank Underwood

La muerte que nadie esperaba. Netflix ha liberado este viernes la sexta y última temporada de "House of Cards", su serie estrella de drama político.

Este nuevo ciclo tiene la difícil labor de cerrar una exitosa historia sin uno de sus protagonistas originales, Frank Underwood, papel interpretado por Kevin Spacey. Con los capítulos ya en el servicio de streaming, son varios fans que ya vienen opinando sobre el destino del personaje.

ALERTA DE SPOILERS

Desde el inicio de la sexta temporada, la versión oficial en la historia es que Frank Underwood (Kevin Spacey) murió por causas naturales en la casa que que "compartía" con su esposa, Claire Underwood (Robin Wright). Pero esto no sería del todo cierto, tal y como se revela en la escena final de la serie.

Con el paso de las escenas podemos ver a Doug Stamper (Michael Kelly), asistente confidente de los secretos y crímenes de Underwood, visita a Claire en la Casa Blanca. Allí los dos hablan de Frank y Claire le comenta que sabe toda la verdad: que fue él (Doug) quien asesinó a Frank. Ante la acusación él lo niega.







"Utilicé sus medicinas. No sabía cuánto necesitaría, pero lo sabía. No podía dejarlo destruir todo lo que habíamos construido", expresa el fiel Doug Stamper en el octavo episodio de "House of Cards" temporada 6.

En sus diálogos, Doug Stamper dice que cometió el crimen porque Frank iba a asesinar a Claire, para mala suerte de él, ella tendría otra teoría. La conversación pasa a mayores y Doug amenaza con matar a la presidenta, pero no lo consigue hacer. Doug termina muerto desangrado en el despacho oval.

¿Dónde ver la sexta temporada de House of Cards?

Si estás ansioso por ver el desenlace final de House of Cards, recuerda que los capítulos ya pueden ser vistos en la plataforma de Netflix.