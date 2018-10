Directores de Avengers 4 confirman despido de Mark Ruffalo por hacer spoiler [VIDEO]

El actor de Hulk, Mark Ruffalo fue despedido de Avengers 4, esta información fue confirmada por los mismos directores de la cinta de Marvel, Anthony y Joe Russo. Al parecer los 'dime y diretes' continúan, luego de que el intérprete del Monstruo Verde contestara a la renuncia, los hermanos Russo no se quedaron callados.

Todo empezó cuando el actor que da vida a Hulk se presentó en el programa 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon y ahí reveló una serie de spoilers (incluyendo el título oficial de la cinta) de la cinta que cuenta el desenlace de Infitnity War.

En tal sentido, Ruffalo pidió a Jimmy Fallon en Twitter, censurar los spoilers; sin embargo, los hermanos Russo decidieron que era hora de deshacerse del miembro del reparto que una vez echó a perder a Avengers: Infinity War mucho antes de su lanzamiento. y lo "despidieron", mediante Twitter.



Ahora, después de terminar la producción en Avengers 4, los hermanos Russo decidieron compartir una imagen en Twitter a la que Ruffalo respondió en un esfuerzo por socavar sus spoilers de Tonight Show. Sin embargo, los Hermanos Russo se duplicaron en su decisión de mantener a Ruffalo fuera. "Todavía estás despedido, Mark", respondieron.

"Este 👀 ... ¿y me despidió por un miserable desliz del título?", escribió el actor de Hulk.

Recientemente, sin embargo, surgió en línea una supuesta descripción del tráiler de Avengers 4, aunque su validez es completamente cuestionable. De lo contrario, Marvel Studios está haciendo un trabajo impresionante al mantener en secreto los detalles de Avengers 4 y su trama.

Avengers: Infinity War ahora está disponible como descarga digital y en Blu-ray y DVD. Ant-Man y The Wasp también están disponibles. Las próximas películas de Marvel Cinematic Universe incluyen Captain Marvel el 8 de marzo de 2019, Avengers 4 el 3 de mayo de 2019 y Spider-Man: Far From Home el 5 de julio de 2019.