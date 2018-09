Capitana Marvel: Actriz Brie Larson y su mensaje feminista frente a críticas por su personaje

Por no sonreír demasiado en el film Capitana Marvel, la actriz Brie Larson (Carol Danvers) fue muy criticada, sin embargo ella se defiende contra sus detractores con una dura respuesta.

El estreno del primer tráiler del film Capitana Marvel fue muy bien acogido por el público amante de los cómics estadounidense, que hasta divertidos memes. Pero los espectadores también notaron un detalle en la actriz Brie Larson, quien es la primera superheroína de Marvel, y es su poca sonrisa.

Un aspecto que los denominados 'trolls' no dejaron pasar desapercibido y hacer fuertes críticas contra la protagonista, además de alterar el rostro de Carol Danvers y así dotarlo de una expresión más 'femenina'.

Ante este acontecimiento, nunca antes visto con otros superhéroes, la mejor idea de que tuvo Brie Larson fue compartir en sus historias de Instagram, ciertas portadas de sus colegas superhéroes como 'Capitán América', 'Iron Man' o Doctor Strange, con una sonrisa exagerada. Un fotomontaje que fue trabajada por la usuaria de Twitter Jane Ritt.

Un mensaje claro que la actriz no piensa igual que sus detractores, más aún si sus compañeros superhéroes no se muestran sonrientes, por qué Carol Danvers sí debiera hacerlo. Y si ellos no lo hicieron en su momento por qué el público no reclamó o sugirió que muestren un gesto más alegre.

Estas imágenes que compartió la actriz en la citada red social recibió varios comentarios de apoyo en distintas redes sociales y consideran que las críticas hacia la primera superhroína de Marvel no tiene sentido común.

I agree, Captain Marvel needs to smile more, so she fits in with the rest of the universe pic.twitter.com/CAJ7MzUOxK