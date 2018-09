Game of Thrones: 'Jaime Lannister' revela impactante 'spoiler'

Los fans de Game of Thrones están desesperados por saber cualquier noticia de la octava y última temporada. Apenas y se han filtrado algunas imágenes hace un tiempo, debido a que HBO ha cuidado que los 'spoilers' lleguen a las redes. Al parecer, esto estaba siendo bien cuidado, hasta el día de hoy.

Uno de los actores principales fue quien reveló una información importante sobre Game of Thrones. El actor fue sentenciado por incumplimiento de contrato, es por ello que declaró un tremendo 'spoiler', el cual ha hecho que los fans empiecen a crear diversas teorías sobre su personaje y el destino de Westeros.

¿De quién se trata? De nada menos que el actor danés Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jamie Lannister, hermano mellizo de Cersei. Esta información fue revelada por The Hollywood Reporter, quienes asistieron al juicio donde se dieron las declaraciones.

Según el medio estadounidense, Nikolaj solo participará en cuatro de los ocho episodios de la octava temporada, es así que los fans empezaron a especular sobre su personaje. Muchos creen que morirá mientras que otros, piensan que no es necesaria su presencia en todos los capítulos.

Nikolaj Coster-Waldau perdió el juicio, donde deberá pagarle US$ 1.75 millones a su ex mánajer, Jill Littman. Este mismo proceso obligó a 'Jaime Lannister' a declarar el monto que percibe actualmente, quien gana más de US$ 1 millón por episodio.

¿Morirá Jaime Lanister? ¿No es tan necesario tenerlo en los ocho episodios? Muchas incógnitas se han hecho después de esto que serán develadas el próximo año cuando se estrene Game of Thrones.