Experto pide detener el miedo: “Los nuevos positivos de coronavirus no son contagiosos”

La pandemia ha provocado un hecho particular, que los científicos se hayan convertido en altavoces de una situación dramática. Contrario a lo que suelen hacer, ahora casi a diario ofrecen declaraciones sobre este nuevo coronavirus, y uno de los más destacados, en Italia, es Giuseppe Remuzzi.

El experto es director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán, uno de los centros científicos más prestigiosos de Italia, sus palabras suelen ser divulgadas en la prensa nacional. Y esta vez el diario local Corriere della Sera, lo entrevistó.

Aunque Italia ha reducido drásticamente los contagios y fallecidos por la enfermedad COVID-19, fue consultado sobre la opción de cerrar la región de Lombardía, la más afectada por la pandemia. Y su respuesta fue tajante: “No, por Dios”.

"Más bien el Instituto Superior de Salud y el Gobierno deben darse cuenta de cuánto y cómo ha cambiado la situación desde aquel 20 de febrero. Y deben comunicar en consecuencia. De lo contrario uno contribuye, quizás involuntariamente, a difundir un miedo injustificado", señaló.

Por esas fechas Italia registró su primer confirmado de coronavirus en el sur del país, una turista de Lombardía. Contrario a lo que se veía en ese momento, ahora “hay casos positivos con una carga viral muy baja, no contagiosa”.

Su opinión se basa en un estudio, que están a punto de publicar, del Instituto Mario Negri, sobre pruebas de nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2.

“Los llamamos contagios porque son personas que dan positivas en las pruebas. Comentar los datos que se proporcionan todos los días es inútil, porque se trata de una positividad que no tiene repercusiones en la vida real”, aseveró Remuzzi.

Indicó que el análisis se hizo sobre 133 investigadores del Mario Negri y 298 empleados de Brembo (una fábrica automovilística italiana). “En total, 40 positivos. Pero la positividad de estos test surgió sólo después de dos ciclos de amplificación muy altos, entre 34 y 38 ciclos, que corresponden a entre 35.000 y 38.000 copias de ARN viral”, dijo.

“Debajo de las cien mil copias de ARN no existe un riesgo sustancial de contagio, según un trabajo recién publicado por Nature y confirmado por varios otros estudios”, agregó el científico italiano.

Sostuvo que estos casos nuevos "ni siquiera pueden infectar células". En comparación con el ARN (ácido ribonucleico) de los positivos de marzo y principios de abril, "las células murieron en unas pocas horas".

Aunque no precisó si hablaba solo de Italia, señaló que si la carga viral es tan baja en una comunidad “no tiene sentido quedarse en casa, aislar, puesto que ya no es demasiado útil”.