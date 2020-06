“La de Oxford puede ser la definitiva”: enfermero se une al proceso de vacuna contra COVID-19

La pandemia del coronavirus deja millones de contagiados y miles de muertos en todo el mundo, por lo cual la comunidad científica acelera el proceso para dar con una vacuna. Varios países, entre ellos Reino Unido, están en la carrera.

Y precisamente la llamada ChAdOx1 nCoV-19, que se desarrolla en la prestigiosa Universidad de Oxford, es la que “tiene muchos números” para consolidarse como la más efectiva contra el SARS-CoV-2, así lo subrayó el enfermero español Joan Pons Laplana.

Pons, de 45 años, lleva 20 viviendo en Reino unido y decidió unirse al grupo de voluntarios del centro de estudios. “La única forma de acabar con este mal sueño es con una vacuna, y la de Oxford tiene muchos números para ser la definitiva”, dijo entrevistado por ABC.

La farmacéutica británica AstraZeneca investiga junto a la Universidad de Oxford para hallar los componentes necesarios para la vacuna. La próxima semana iniciarán la siguiente fase de los ensayos clínicos en 10.260 personas sanas a partir de los 5 años.

"Otro año como este sería mentalmente insoportable", destacó Pons, quien luego de vivir arduas horas en cuidados intensivos tiene claro de que la vacuna "debería ser obligatoria, como las que ya lo son en el calendario infantil".

Para el enfermero español "sería maravilloso que hubiera una vacuna universal", porque es la única manera de que "volvamos a tener una vida normal".

Para obtener datos eficaces lo más pronto posible, los investigadores priorizan el reclutamiento de quienes tengan una mayor exposición al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, como el personal sanitario.

"Me enviaron un email preguntándome si quería formar parte de las pruebas y dije que sí", contó Pons, quien forma parte del equipo de dirección de enfermería de los Sheffield Teaching Hospitals.

Sin embargo, en marzo la emergencia de la COVID-19 detonó la emergencia en Reino Unido. “Volví a la primera línea a trabajar como enfermero en la unidad de cuidados intensivos”, aseguró al diario español.

Actualmente hay unas 10 vacunas que se están probando en humanos. Foto: EFE

Reino Unido es uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus. De acuerdo a Worldometers, sitio web de referencia en cuanto a estadísticas en tiempo real, es el segundo con más fallecidos (39.045) y el quinto con más casos positivos (276.718).

“Me enfado cuando la gente es muy egoísta y no se toma en serio esto, cuando no respeta la distancia de seguridad”, señaló Pons por las escenas de desconfinamiento observadas en algunas naciones, “porque esto se trata de proteger a toda la sociedad, este virus se transmite como el fuego, muy rápido, y si nos descuidamos puede haber otra ola que haga que lo que hemos hecho todas esta semanas no sirva para nada”.