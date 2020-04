Científicos investigan si la solución a la COVID-19 reside en las mujeres

Algo que inquieta a los científicos sobre el coronavirus SARS-CoV-2 es la brecha de muertes entre hombres y mujeres. En todo el mundo, las cifras revelan que la letalidad es mayor en los primeros (aproximadamente 2,8 %).

En torno a ello, algunos investigadores creen que la clave puede residir en las hormonas sexuales femeninas. Para saberlo, se están realizando dos ensayos clínicos en Estados Unidos, que consisten en dosificar a los varones con dichas hormonas.

Según reporta Infobae, los hombres recibirán hormonas sexuales femeninas durante períodos limitados. Uno de los ensayos —realizado en Nueva York— ya comenzó a trabajar con estrógeno. Mientras que el segundo estudio —en Los Ángeles— evaluará el papel de la progesterona.

“Hay una diferencia notable entre el número de hombres y mujeres en la unidad de cuidados intensivos y los hombres claramente están peor. Entonces, algo acerca de ser mujer es protector. Algo sobre el embarazo es protector. Eso nos hace pensar en las hormonas”, afirmó Sara Ghandehari, neumóloga y médica de cuidados intensivos en Cedars-Sinai (Los Ángeles).

Inmunidad femenina

La teoría de los médicos es que las hormonas femeninas pueden proveer de mayores herramientas inmunes al cuerpo.

El estrógeno, por ejemplo, puede tener efectos sobre la proteína ACE2, que es la que usa el coronavirus para ingresar a las células humanas. Estos ACE2 están regulados precisamente de manera diferente en hombres y en mujeres, explicó Kathryn Sandberg, directora del Centro para el Estudio de las Diferencias Sexuales de la Universidad de Georgetown.

En Nueva York, las primeras pruebas están siendo realizadas por el School of Medicine de la Stony Brook University. Un voluntario ya se inscribió para recibir el tratamiento a base de estrógenos. No obstante, los resultados no serán inmediatos.

El prestigioso médico Sharon Nachman, quien comandará las pruebas, indicó que tardará unos meses en saber las conclusiones, pero resaltó que “están totalmente listas para ser usadas, que es cómo comienzan a menudo las buenas ideas”.

Este ensayo requerirá de 110 voluntarios con síntomas típicos de COVID-19 (fiebre, tos y problemas respiratorios). Podrán participar tanto hombres como mujeres mayores de 55 años.

Por su parte, el ensayo clínico lanzado en Los Angeles será menor. Contará con 40 pacientes, todos hombres. Los voluntarios recibirán dos inyecciones de progesterona al día durante cinco días.