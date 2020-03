Secreto revelado: descubren los componentes que originaron la vida en la Tierra

Científicos de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos) han descubierto los orígenes de los componentes básicos que impulsaron la vida en la Tierra. Su estudio predice cómo se veían las primeras proteínas entre 3500 y 2500 millones de años atrás.

Los investigadores rastrearon la evolución de las proteínas desde el presente hasta las primeras épocas de la Tierra. La ciencia ha registrado dos piezas faltantes en esa reconstrucción, aquellas que son necesarias para la existencia de la vida en nuestro mundo.

Pero el equipo construyó una red proteínas de acuerdo a sus roles en el metabolismo y descubrió las “piezas” que faltaban. Sus resultados fueron publicados en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

PUEDES VER Los dos genios que vivieron 76 años para revolucionar nuestro conocimiento

“Sabemos muy poco acerca de cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Este trabajo nos permitió vislumbrar en el tiempo y proponer las primeras proteínas metabólicas”, dijo el coautor Vikas Nanda, profesor de Bioquímica y Biología Molecular.

¿Qué hallaron?

Este equipo de científicos, llamado ENIGMA, llevó a cabo la investigación con el financiamiento de la NASA para revelar el papel de las proteínas más simples que generaron las primeras etapas de la vida. Asimismo, pretende servir para la búsqueda de señales químicas en otros planetas.

“Creemos que la vida se construyó a partir de bloques de construcción muy pequeños y surgió como un conjunto de Lego para crear células y organismos más complejos como nosotros”, dijo el autor principal Paul G. Falkowski, investigador principal de ENIGMA.

Un pliegue (forma) que pudo haber sido una de las primeras proteínas en la evolución del metabolismo. Crédito: Universidad de Rutgers.

PUEDES VER Hallan evidencia del planeta que chocó con la Tierra y formó la Luna

Determinaron que dos pliegues (cadenas tridimensionales) de proteínas eran probablemente las primeras estructuras en el metabolismo primitivo, las piezas faltantes en la evolución de la vida. Uno es el pliegue de ferredoxina, que une compuestos de hierro y azufre; el otro es un pliegue “Rossmann”, que une nucleótidos (los bloques que componen el ADN y ARN).

“Nuestras predicciones serán probadas en el laboratorio para comprender mejor los orígenes de la vida en la Tierra e informar cómo puede originarse la vida en otros lugares. Estamos construyendo modelos de proteínas en el laboratorio y probando si pueden desencadenar reacciones críticas para el metabolismo temprano”, concluyó Vikas Nanda.