China promete combatir los aranceles de EEUU "hasta el final"

China prometió el martes combatir los aranceles de Estados Unidos "hasta el final" después de que el presidente Donald Trump amenazara con gravámenes adicionales, en una nueva escalada en la guerra comercial entre las dos principales economías mundiales.

Pese al temor a una recesión global provocada por los aranceles y que ya provocó un lunes negro en las bolsas, Trump parece descartar por el momento una pausa en su agresiva política comercial.

China, el principal rival económico de Washington pero también un socio comercial clave, respondió al anuncio de aranceles de la semana pasada anunciando a su vez gravámenes del 34% sobre los productos estadounidenses a partir del jueves.

Poco después Trump replicó con la amenaza de nuevos aranceles, que llevaría los gravámenes de Estados Unidos sobre los productos chinos a un total del 104%.

"Tengo un gran respeto por China, pero no pueden hacer esto", dijo Trump en la Casa Blanca.

China respondió denunciando las "presiones, amenazas y chantajes" de Estados Unidos, en palabras del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino advirtió a su vez que "la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles contra China es un error tras otro y expone una vez más la naturaleza chantajista de Estados Unidos".

"Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China luchará hasta el final", agregó, explicando que el gigante asiático tomará "contramedidas" para defender sus "derechos e intereses", aunque al mismo tiempo pidió "diálogo".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el martes evitar una "escalada" y abogó por "una resolución negociada a la situación actual (...) para apoyar un sistema de comercio reformado, libre, justo y nivelado".

- Mercados volátiles -

Los bolsas se recuperaban un poco este martes tras un lunes negro de caídas generalizadas en los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos.

En Asia, Tokio cerró subiendo más del 6% tras las pérdidas del 8% de la víspera. Y en Europa los principales índices volvieron al verde y hacia las 11h00 GMT subían París (1,4%), Londres (1,74%), Fráncfort (1,37%) y Madrid (0,80%).

Los analistas temen que la guerra comercial provoque más inflación, más desempleo y menos crecimiento.

Trump asegura que la economía de Estados Unidos ha sido "saqueada" durante años por el resto del mundo.

La semana pasada anunció un arancel general del 10% a todos los productos importados, al que se añaden gravámenes específicos por países, entre ellos los de la Unión Europea (20%) o Vietnam (46%) que deberían entrar en vigor el miércoles.

Los 27 países de la UE intentan buscar una respuesta común y el lunes propusieron una exención total y recíproca de derechos de aduana para los productos industriales, incluidos los automóviles.

"No, no es suficiente", replicó Trump, quien critica con frecuencia a Europa por no comprar suficientes bienes industriales estadounidenses.

Según el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, los aranceles aduaneros anunciados el 2 de abril servirán para poner a Estados Unidos en una posición de fortaleza, dijo en declaraciones a Fox News.

Según Bessent, una vez reciban garantías de otros países sobre cómo abrirán aún más sus mercados a los productos estadounidenses "el presidente Trump estará listo para negociar" e indicó que "casi 70 países" ya se han puesto en contacto con Washington.

