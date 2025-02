River le quita el invicto a Independiente y Racing deja a Boca cargado de dudas

Aunque todavía no luce, River Plate le ganó con claridad 2-0 a Independiente y recuperó terreno en el torneo Apertura-2025, mientras que Boca tropezó en Avellaneda al perder 2-0 de visita ante Racing, en los dos encuentros destacados del sábado por la cuarta fecha.

En uno de los clásicos, River se hizo fuerte en el estadio Monumental ante más de 80.000 fanáticos y postergó una vez más a Independiente, que acumula más de 15 años sin ganarle como visitante al 'Millonario' y esta vez vio cómo se terminaba su invicto y la racha de tres triunfos con la que había empezado el campeonato.

Un doblete de Facundo Colidio (51 y 90+1) le dio la victoria a River, que mostró claridad y ambición para superar a los 'Diablos Rojos'.

"La victoria no solo significa la confianza que le da al grupo, sino también ganar en casa. Lo que hicimos en el segundo tiempo justificó la victoria. A mí no me molesta la exigencia de los hinchas, sé en el lugar en el que estoy. El funcionamiento ya lo vamos a conseguir. Hoy funcionamos mejor que en otros partidos", evaluó el DT de River, Marcelo Gallardo.

Más tarde, Racing le provocó la primera derrota del torneo a un Boca que sigue sin encontrar consistencia en su rendimiento y fue víctima del poder de gol de 'la Academia', que escaló al segundo puesto en el grupo A.

Luciano Vietto a los quince minutus anotó el primer tanto albiceleste en un rápido contraataque que tomó mal parada a la defensa 'xeneize', y Adrián 'Maravilla' Martínez (87) sentenció de cabeza tras un rebote.

Boca terminó con diez jugadores por la expulsión de Kevin Zenón (89), que apenas llevaba seis minutos en el terreno, por una falta violenta.

La derrota en Avellaneda vuelve a sembrar las dudas en Boca, que muy pronto quedó en la parte baja de la tabla, con apenas un triunfo en cuatro fechas, y en poco más de una semana deberá afrontar un desafío importante con su debut en la segunda fase de la Copa Libertadores de 2025.

Vélez, el actual campeón argentino, prolongó su mala racha, sigue sin ganar en el Apertura, y debió resignarse a un empate 0-0 con San Lorenzo, que mantuvo su solidez defensiva -no recibió goles en lo que va del torneo-, pero casi no tuvo presencia ofensiva y de todos modos se llevó un punto que lo deja cerca de los primeros puestos.

Además, Rosario Central derrotó 3-1 a Atlético Tucumán, resultado que lo catapulta a la cima del Grupo B, y a su vez, marcó la despedida de Facundo Sava como entrenador del 'Decano' albiceleste por los malos resultados en el arranque del campeonato.

Ignacio Malcorra (35, de penal), Jaminton Campaz (53) y Lautaro Giaccone (61) anotaron los goles para la victoria del 'canalla' mientras que el descuento tucumano llegó en un rebote desafortunado para el arquero Jorge Broun (49, en contra).

Estos son los resultados de la cuarta fecha del Apertura:

-Jueves:

Aldosivi-Barracas Central 1-3

Sarmiento-San Martín San Juan 1-1

-Viernes:

Banfield-Belgrano 1-1

Central Córdoba-Newell's 2-0

Huracán-Tigre 2-0

Ind. Rivadavia-Estudiantes 2-2

Unión-Argentinos Juniors 0-1

-Sábado:

Rosario Central-Atlético Tucumán 3-1

Vélez Sarsfield-San Lorenzo 0-0

River Plate-Independiente 2-0

Racing-Boca 2-0

-Domingo:

Riestra-Defensa y Justicia

Platense-Instituto

Gimnasia y Esgrima-Godoy Cruz

Talleres-Lanús

Las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Argentinos 10 4 3 1 0 3 0

2. Racing 9 4 3 0 1 9 3

3. Central Córdoba 9 4 3 0 1 6 2

4. Estudiantes 8 4 2 2 0 7 3

5. Ind. Rivadavia 8 4 2 2 0 6 2

6. Banfield 7 4 2 1 1 5 2

7. Barracas 7 4 2 1 1 5 4

8. Defensa y Justicia 6 3 2 0 1 7 2

9. Tigre 6 4 2 0 2 4 3

10. Huracán 5 4 1 2 1 4 3

11. Boca Juniors 5 4 1 2 1 3 4

12. Newell's 3 4 1 0 3 1 6

13. Belgrano 2 4 0 2 2 2 9

14. Unión 1 4 0 1 3 2 6

15. Aldosivi 0 4 0 0 4 1 10

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Rosario Central 10 4 3 1 0 8 2

2. Independiente 9 4 3 0 1 7 5

3. River Plate 8 4 2 2 0 4 1

4. San Lorenzo 8 4 2 2 0 3 0

5. Riestra 7 3 2 1 0 5 0

6. Instituto 6 3 2 0 1 5 1

7. Platense 4 3 1 1 1 2 2

8. Lanús 3 3 1 0 2 3 4

9. San Martín SJ 3 4 0 3 1 1 2

10. Atlético Tucumán 3 4 1 0 3 2 8

11. Sarmiento 2 4 0 2 2 2 5

12. Godoy Cruz (1) 1 2 0 1 1 0 3

13. Vélez Sarsfield 1 4 0 1 3 0 6

14. Talleres (1) 0 2 0 0 2 2 4

15. Gimnasia La Plata 0 3 0 0 3 0 7

(1) Tienen su partido suspendido a los 45 minutos. Igualaban 0-0

Str/ma