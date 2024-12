Nápoles se pone líder al ganar en Génova y envía presión al Atalanta

El Nápoles recuperó provisionalmente el liderato de la Serie A gracias a una laboriosa victoria en el campo del Génova (2-1), este sábado en la 17ª jornada del torneo italiano.

Gracias a esta cuarta victoria en sus últimos cinco partidos, los napolitanos, que fueron líderes del campeonato entre la 6ª y la 14ª jornada, acumulan 38 puntos, uno más que el Atalanta (ahora 2º, 37), que el domingo recibe al Empoli.

El equipo de Bérgamo lleva diez victorias seguidas en la liga italiana y aspira a una undécima para hacer todavía más feliz su Navidad.

Los tantos del Nápoles este sábado fueron conseguidos por el camerunés Frank Anguissa (minuto 15), que ya había marcado el pasado fin de semana, y el kosovar Amir Rrahmani (23). Para los genoveses acortó en el 51 Andrea Pinamonti, pero el marcador ya no se movió más.

El emblemático Mario Balotelli, que se unió esta temporada al Génova, entró en juego avanzada la segunda parte. En el 85 dispuso de una gran ocasión para haber empatado, pero no tuvo fortuna.

"Estoy muy satisfecho con las cosas que he visto en la primera parte, con lo que hemos conseguido", señaló el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, que admitió que su equipo sufrió en la segunda parte.

"Hoy podemos sentirnos afortunados por llevarnos los tres puntos a casa. En otra situación podríamos estar ahora llorando amargamente. No quiero que eso ocurra. Ahora es momento de que los chicos disfruten de los tres puntos, pero también tienen que tener claro que los partidos se juegan de principio a fin, siempre con el pie en el acelerador. La segunda parte no me gustó", reconoció el exseleccionador italiano.

- La Lazio reacciona -

El Génova (13º) sufre su primera derrota desde que llegó a su banquillo hace un mes el francés Patrick Vieira.

El decano de los clubes italianos, comprado esta semana por un empresario rumano, apenas tiene dos puntos sobre la zona de descenso, que marca el Cagliari (18º, 14 puntos).

En el primer partido del sábado, el Bolonia (7º) tuvo que esforzarse para ganar 2-0 en el campo del Torino (11º), con tantos del neerlandés Thijs Dallinga (71) y Tommasso Pobega (80).

En el último turno del día, la Lazio (4ª), humillada el lunes en casa (6-0) por el Inter de Milán, consiguió reaccionar en su desplazamiento al terreno del Lecce (14º), donde venció 2 a 1.

Gracias a ello subió provisionalmente al cuarto lugar, dentro de los puestos de Champions.

El tanto del triunfo lo firmó el montenegrino Adam Marusic ya en el 87. Antes de ello, el argentino Taty Castellanos había adelantado a la Lazio en el 45+3 de penal y en el 50 había igualado provisionalmente para el Lecce el español José Antonio Morente.

