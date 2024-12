Inflación repunta nuevamente en EEUU en noviembre a 2,4% en 12 meses

La inflación en Estados Unidos repuntó de nuevo en noviembre, a 2,4% en 12 meses frente al 2,3% en octubre, según el índice PCE publicado el miércoles por el Departamento de Comercio, la referencia de la Reserva Federal (Fed) para trazar su política monetaria.

Sin embargo, el índice mensual para noviembre bajó a 0,1% frente a cifras de 0,2% registradas en los dos meses anteriores.

El índice se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas que esperaban una inflación mensual estable, según el consenso recabado por el sitio especializado Briefing.com.

El índice PCE evolucionó en la misma dirección que otra medida de inflación, el índice IPC de precios al consumo, al que están indexadas las pensiones, que también subió en noviembre hasta 2,7% en 12 meses frente a 2,6% el mes anterior.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, se mantuvo estable respecto al mes anterior, en 2,8% interanual.

De un mes a otro, sin embargo, su ritmo mostró signos de desaceleración, ubicándose en 0,1% frente al 0,3% anotado en octubre y septiembre.

También el índice de precios mayoristas en Estados Unidos trepó en noviembre a su nivel más alto en casi dos años, otra señal de subida de precios en la mayor economía mundial.

Los precios mayoristas o al productor medidos por el índice PPI subieron 3% en 12 meses, frente a 2,6% en octubre, un dato revisado al alza.

Los ingresos de los hogares estadounidenses crecieron más lentamente que en octubre, un 0,3% frente a 0,7%.

El gasto familiar aumentó levemente, 0,4% en el mes frente al 0,3% de octubre.

A pesar de este contexto de repunte de la inflación, la Reserva Federal anunció el miércoles una nueva reducción de sus tasas de interés de referencia de 25 puntos básicos, para llevarlos de nuevo a un intervalo entre 4,25% y 4,50%.

- Incertidumbre -

No hay unanimidad entre los analistas, que se interrogan sobre lo oportuno de este nuevo recorte de tasas de la Fed en un contexto de repunte de la inflación, que venía por una alentadora senda de descenso hacia el objetivo de 2% anual que persigue el banco central.

"La inflación se redujo significativamente en los últimos años pero sigue relativamente alta con respecto a nuestros objetivo de largo plazo de 2%", reconoció el presidente de la Fed, Jerome Powell.

El organismo se mostró más prudente y redujo la perspectiva de recortes de tasas para 2025 de cuatro a dos rebajas de 25 puntos básicos cada una.

Powell señaló que la Fed está "significativamente cerca" de cerrar su ciclo de recortes ya que se acerca a la "tasa neutra", es decir el guarismo inocuo para la economía que no se ve impulsada ni frenada por los tipos de interés de referencia.

En este contexto, el banco central espera que la meta de 2% de inflación se alcance recién a fines de 2026.

La Fed logró controlar la inflación gracias a una prolongada subida de tasas en los últimos dos años, tras lo cual comenzó a flexibilizar su política monetaria para impulsar la demanda y sostener el mercado laboral.

Tasas altas encarecen el crédito y desestimulan el consumo y la inversión, lo cual permite bajar presiones sobre los precios. Tasas bajas generan el efecto opuesto.

La de esta semana fue la última decisión de política monetaria de la Fed antes de que llegue Donald Trump al poder en Estados Unidos en enero.

El republicano propone subidas generalizadas de aranceles y la deportación masiva de millones de trabajadores irregulares.

Estos planes, combinados con el reciente repunte en los datos de inflación, generan temores entre los analistas. Muchos de ellos esperan que las tasas altas se mantengan por más tiempo de lo esperado para contener las subidas de precios.

El banco central revisó sensiblemente al alza su pronóstico de inflación para el año que viene, al cual llevó a 2,5% frente a 2,1% en su previsión de setiembre.

Trump ya anunció aranceles de 25% contra sus vecinos Canadá y México, lo cual podría impulsar los precios al consumo al alza.

"No tenemos idea de que lo tendrá aranceles, proveniente de qué país y por cuánto tiempo. No sabemos si habrá medidas retaliatorias. Y no sabemos cómo será la transmisión hacia los precios al consumo", advirtió Powell el miércoles.

