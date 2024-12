Camiseta de Pelé, raqueta de Federer: una colección única a subasta en París

"Mi encuentro con Pelé fue excepcional, se tiró a mis brazos, nos abrazamos". El Señor X recibió de la leyenda brasileña una de sus últimas camisetas auriverdes, que el domingo sacará a subasta en Neuilly-sur-Seine, en la periferia de París, junto a un centenar de objetos emblemáticos.

"El conjunto de camisetas de fútbol es una colección constituida junto a un periodista de Foot-Hebdo", explica a la AFP este empresario suizo de 78 años que desea el anonimato. "(El periodista) Conocía a muchísima gente, gracias a él pude conocer a Pelé cuando vino a Lausana".

La camiseta con el número 10 de la Seleçao no es la única joya que saldrá a subasta. En la colección de este apasionado del deporte, también hay una pelota de básquetbol firmada por el Dream Team de 1992, una raqueta de Roger Federer o un cinturón de los pesos pesados que Evander Holyfield le ganó a Mike Tyson en 1996, "indudablemente" el mejor objeto que jamás adquirió, según sus palabras.

El día que recibió el cinturón firmado por el boxeador estadounidense, el Señor X, estaba solo y no pudo contener la emoción. "Fue en mi casa, en mi oficina de Lausana. Tenía lágrimas en los ojos", recuerda.

Fue el entrenador norteamericano Lou Duva, también promotor de esa pelea, el que aceptó ofrecerle el cinturón del duelo al que tuvo la suerte de asistir en Las Vegas. La guinda del pastel: fue el excampeón Jake La Motta, encarnado por Robert De Niro en la película 'Raging Bull', el que lo llevó hasta Suiza.

- Regalos de amigos -

La raqueta de Roger Federer, con la que ganó su tercer título en Wimbledon en 2005, se la regaló "un amigo" suizo.

Trabajar con el seno de una gran empresa de Recursos Humanos le llevó a "patrocinar muchos eventos deportivos" y a tejer relaciones privilegiadas en el ámbito deportivo y eso le permitió aumentar su prestigiosa colección, de la que el domingo se pondrán a subasta 162 lotes con una estimación global superior a los 500.000 euros, según la casa la casa Aguttes, organizadora del evento.

Entre las piezas que pueden hacer subir la puja figuran también una camiseta que Michael Jordan llevó en la temporada 1993-1994 con los Chicago Bulls, firmada por la estrella, u otras de grandes futbolistas como Diego Maradona, Ronaldo, Lionel Messi, Bobby Moore y Michel Platini y maillots de ciclismo de Eddy Merckx y Bernard Hinault.

"A un cierto número de objetos les tengo mucho aprecio porque me los regalaron amigos muy queridos, entre ellos el desaparecido Erhard Loretan", que fue el tercer hombre que coronó los 14 picos del Himalaya de más de 8.000 metros, quien le dio un 'piolet' utilizado en una de sus ascensiones.

- Lamento por el casco de Senna -

El Señor X comenzó a coleccionar objetos relacionados con el deporte en los años 1990 y desde entonces compaginó su pasión con obras caritativas.

"Hicimos toda una serie de exposiciones de acceso libre, en grandes centros comerciales suizos, lo que permitió financiar una fundación de ayuda a los niños de familias desfavoridas", explica este antiguo aficionado al hockey sobre hielo.

Ante la falta de que alguien tomara el relevo y lamentando que sus hijos "prefieran el dinero", el Señor X disolvió cuando se jubiló en 2020 una institución que había ayudado a un centenar de familias suizas. La venta de su colección se impuso como una evidencia.

Tras más de dos décadas de acaparar objetos, lamenta no haber podido nunca hacerse con un casco leyendas de la F1 como Ayrton Senna o Michael Schumacher, aunque ahora no le importa. "A mi edad, la única aprensión es el futuro, no el pasado".

Y si en el futuro le atrapa la nostalgia, el Señor X siempre podrá abrir las valijas en las que aún guarda algunos tesoros reservados para sus nietos, en las que guarda algunas joyas, como la combinación del piloto francés de rallies Sébastien Loeb.

jan/bdu/nip/cpb/mcd/dr

undefined