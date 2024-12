El líder independentista catalán Puigdemont presiona a Pedro Sánchez

El líder independentista catalán Carles Puigdemont puso presión este lunes sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien su partido suele apoyar en el Congreso, al pedirle que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento.

Sánchez ha dado muestras de que "no es de fiar" y "no ha honrado el gesto" de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, que lo apoyó con sus votos para reelegirlo al frente del gobierno a finales de 2023, dijo el separatista catalán en rueda de prensa en Bruselas.

Pero la cuestión de confianza requiere que sea el propio presidente del gobierno quien la plantee.

"Sabemos que una cuestión de confianza solamente puede partir de él [Sánchez], pero queremos que sea el Congreso el que diga si tiene una mayoría que confía", dijo.

"No tengo intención ni veo oportunidad" de plantear esa moción, respondió Sánchez en una conversación informal con periodistas extranjeros.

Puigdemont presidió una reunión de la ejecutiva de su partido en Bruselas y ofreció un balance del acuerdo político sellado hace un año y que permitió a Sánchez la formación de un gobierno.

Por ese acuerdo, Puigdemont y Junts dejaron por escrito las exigencias para dar su apoyo, incluyendo la amnistía a quienes estuvieron al frente de la fallida declaración de independencia de Cataluña en 2017.

"Hemos avanzado mucho, pero no en cuestiones esenciales", dijo Puigdemont.

"Una amnistía que no es completa no es una amnistía", afirmó, para añadir que aún "hay personas a las que se les niegan derechos políticos fundamentales".

El propio Puigdemont y el eurodiputado Toni Comín (ex conseller de Salud de Cataluña) fueron excluidos de la amnistía por haber abandonado España para escapar de la justicia luego de la declaración de independencia.

Puigdemont afirmó que, para ellos, "la firma de ese acuerdo fue un principio", pero lamentó que "aparentemente para el PSOE era el final".

El separatista catalán afirmó este lunes que por el momento su partido no ha establecido contactos con otras formaciones políticas para que el Congreso pida a Sánchez que plantee la cuestión de confianza.

"A Junts no le parece fiable al presidente del gobierno, a nosotros tampoco, pero desde el primer instante", dijo Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición de derecha, para quien Sánchez tiene dos opciones tras la presión de Puigdemont: o "seguir cediendo al separatismo lo que el separatismo le exija" o "poner fin a la legislatura" convocando elecciones.

Otra de las exigencias de Junts es que el gobierno español impulse la adopción del catalán como uno de los idiomas oficiales de la UE, una iniciativa que hasta ahora no ha prosperado.

"Se trata de una cuestión política. No hay obstáculos jurídicos para eso", afirmó Puigdemont.

ahg-du/