La actuación de Riqui Puig lesionado fue "extraordinaria", dice DT de Galaxy

El entrenador de Los Angeles Galaxy hizo el martes un reconocimiento al español Riqui Puig, la estrella de su equipo, después de que fuera clave en el triunfo en semifinales de la MLS jugando más de media hora con una grave lesión de rodilla.

El exmediapunta del Barcelona sufrió la lesión en la segunda mitad del duelo del sábado ante el Seattle Sounders pero se mantuvo en el campo hasta brindar la asistencia del único gol del partido, convertido por Dejan Joveljic en el minuto 85.

Un día después, las pruebas médicas determinaron que Puig padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que le aparta de la final de la liga norteamericana (MLS) del sábado ante el New York Red Bulls y por la que deberá ser operado.

"Fue extraordinario cómo fue capaz de manejar la situación, superarla e impactar en el juego", le reconoció el entrenador del Galaxy, Greg Vanney, en una rueda de prensa el martes en Los Ángeles.

"Cuando cayó, se levantó tan rápido que yo ni siquiera sabía que tenía un problema en la rodilla", dijo Vanney sobre el momento de la lesión.

"Cuando volví a ver el partido, me impresionó mucho la forma en que fue capaz de hacer cosas con sólo un pie, protegiendo la rodilla pero sin dejar de ejecutar el juego. Fue extraordinario", describió.

"Creo que fue el gran luchador que lleva dentro y su deseo de ganar ese juego lo que lo llevó a no salir del campo", señaló. "No sé si sabía completamente lo que le pasaba (...) Después del partido me dijo que tenía la rodilla un poco inestable pero no sintió ningún chasquido, que suele ser un indicio".

Puig, de 25 años, ha firmado su mejor temporada en la MLS con 13 goles y 15 asistencias en 29 jornadas, siendo incluido este martes en el once ideal del campeonato.

Su talento y liderazgo fueron fundamentales para que el Galaxy, la franquicia más laureada de la liga, avanzara hasta su primera final desde 2014.

Puig está "emocionalmente devastado" por perderse la final, dijo Vanney. "Esto es para lo que vino aquí, para estar en este partido y ganar un campeonato (...) Este grupo va a luchar por él".

gbv/cl