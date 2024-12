El grandeliga Eugenio Suárez exhibe su poder en el béisbol de Venezuela

Debutó con dos cuadrangulares en una victoria de los Leones del Caracas ante sus archirrivales, los Navegantes del Magallanes, y un día después ganó el derbi de jonrones: el grandeliga Eugenio Suárez exhibe su poder con el bate en el béisbol de su natal Venezuela.

Suárez, de 33 años, viene de dejar promedio de .256 en 158 juegos con los Cascabeles de Arizona en las Grandes Ligas en 2024, con 30 vuelacercas, 101 carreras impulsadas y 90 anotadas.

- "Es algo especial" -

"Es algo especial, no me imaginaba un debut de esta manera y Dios me premió con este juego tan bonito para mí", comentó Suárez la noche del domingo, tras comandar con par de bambinazos el triunfo 8x7 del Caracas ante el Magallanes en su estreno en la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"De verdad disfruté", agregó el antesalista en una entrevista divulgada por su club después del encuentro en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia.

Con 11 años de experiencia en la Major League Baseball (MLB) con Tigres de Detroit, Rojos de Cincinnati, Marineros de Seattle y ahora Cascabeles, Suárez cumple su quinta campaña en la liga venezolana.

Su última participación había sido en el curso 2022-2023, cuando conquistó el campeonato con el Caracas.

"La emoción de volver a jugar en mi país (...) inspira", celebró.

Cuando todavía se escuchaba el eco de sus dos cuadrangulares dominicales en el primer y el séptimo innings, en un juego en el que ligó de 5-2, con dos fletadas y dos anotadas, Suárez se alzó el lunes como ganador del derbi de jonrones en el estadio Monumental de Caracas.

"Se despertó este león", bromeó. "Significa mucho".

Sucedió como ganador del derbi al estelar 'bigleager' Ronald Acuña (Bravos de Atlanta), quien se había impuesto en las ediciones de 2022 y 2023.

- Va por más en 2025 -

La estadía de Suárez en la LVBP será corta, pues solamente jugará hasta el próximo 15 de diciembre.

Su temporada 2024 con Arizona tuvo altibajos, con un mal inicio, pero un cierre de lujo. "Nunca me rendí, trabajé el doble", analizó el pelotero en declaraciones a la web de la LVBP previas a su debut.

Su segunda mitad de zafra en las Mayores fue sólida, al ligar para .307 y dar 20 de sus 30 cuadrangulares.

Suárez es el dueño del récord de más jonrones para un jugador venezolano en una temporada en la Gran Carpa, con 49 en 2019, cuando jugaba con Cincinnati.

El tercera base pone la mira en 2025, después de que los Cascabeles ejercieran una opción contractual para que continuara con el equipo, evitando que se declarara agente libre.

erc/jt/ol