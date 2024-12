Flick pide a sus jugadores "luchar más" para ganar los partidos

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este lunes que sus jugadores deben crear una mentalidad más luchadora más para ganar los partidos después de la inesperada derrota en casa frente a Las Palmas (2-1) el sábado, alcanzando los tres partidos ligueros sin victoria.

"Hoy (lunes) he hablado de lucha, de la lucha necesaria, no sólo de jugar al fútbol. Cuando era jugador me centraba mucho en esta actitud, nunca me ha gustado perder y creo que tenemos que crear más la mentalidad de lucha para ganar los partidos. Algunas situaciones en el campo lo hacemos bien pero tenemos espacio para mejorar", explicó Flick en la rueda de prensa en vísperas de su desplazamiento a Mallorca, en choque adelantado por la Supercopa de España, que se disputa en enero.

"La buena noticia es que hemos creado ocasiones pero no hemos definido correctamente. Es verdad que somos el equipo más joven de la Liga y tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas y luchar por la victoria. Cuando el partido se complica no tenemos que encajar y debemos defender como un bloque. Y cuando atacamos igual", agregó.

El entrenador señaló que ante el equipo canario se pudo haber ganado, pero que no lo supieron hacer. Sobre el enfrentamiento del martes ante el Mallorca, aseguró que será importante "materializar" las dos o tres oportunidades que surjan parar marcar.

Flick aseguró que el atacante Dani Olmo está listo para salir al campo de titular, aunque no sabe cuándo volverá el defensa uruguayo Ronald Araújo, pese a que ya está entrenando con toda la plantilla.

En cuanto al calendario, el técnico confesó que había pensando en la posibilidad de introducir cambios, pero al ver en el entrenamiento que sus jugadores "están a punto y todos quieren jugar", ya no lo tiene tan claro, consciente de la importancia de un triunfo en la isla balear.

bur-rsc/pm